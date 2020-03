CH: un balayage du Lightning?

Le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay s’affronteront pour une quatrième et dernière fois cette saison, jeudi, à l’Amalie Arena, et le Tricolore tentera d’éviter un balayage face à la formation de la Floride.

En effet, les hommes de Claude Julien n’ont pu trouver le moyen de remporter une victoire face au Lightning cette saison, subissant des revers de 3 à 1, de 5 à 4 et de 2 à 1.

Récemment, Tampa Bay s’était approché du premier rang de la section Atlantique, détenu par les Bruins de Boston, grâce à 11 victoires consécutives, mais a subi un recul en raison de cinq revers à ses six derniers duels.

En conséquence, le Lightning (87 points) a vu ses espoirs de rattraper les Bruins (96) diminuer.

De son côté, le Canadien a remporté ses deux dernières confrontations et se trouvent à sept points des Islanders de New York, qui occupent la position de deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Est.

Le CH tentera de profiter du fait que l’attaquant-vedette du Lightning Steven Stamkos est blessé jusqu’à la fin de la saison régulière.