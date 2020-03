FECTEAU, Roland



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 2 mars 2020, à l'âge de 94 ans est décédé M. Roland Fecteau de LaPrairie, époux de feu Yvette Gauvin.Il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Frank) et Marie-Josée (Anthony), ses petits-enfants Dany, Jennifer (Anthony) et Marc-Alain, ses arrière-petites-filles Lys et Evy, ses frères Marcel (Josée) et Jean-Paul, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le samedi 7 mars 2020, à partir de 9h, suivi des funérailles au salon funéraire à 13h.