Des Gaiters toujours affamés

De retour au championnat canadien pour la première fois depuis 2015, les Gaiters de Bishop’s ont obtenu leur billet en vertu d’une victoire dramatique en finale du RSEQ.

Un tir de trois points de Joany Castor Thadal avec quelques dixièmes au cadran a procuré un gain de 73-72 face aux Citadins de l’UQAM, samedi dernier. «Ce fut un moment incroyable parce que je rêvais de remporter un titre du RSEQ depuis quatre ans, mais je suis passé à autre chose, a assuré l’ailier des Mauves qui disputeront leur premier match ce soir à 18 h face aux Thunderbirds de UBC qui sont les troisièmes favoris. On a célébré notre victoire, mais nous sommes encore affamés. Nous ne sommes pas à Ottawa seulement pour jouer, mais pour gagner.»

Yassin Naji abonde dans le même sens. «Notre victoire dans le RSEQ n’était que le début, affirmé l’attaquant français de 6 pi 8 po. Nous sommes maintenant rendus sur la grande scène. On s’entraîne pour ce moment depuis le 20 août.»

Le frère de Naji (Majid) faisait partie de l’édition 2015. «Il me taquine depuis quatre ans que je n’avais pas encore participé au championnat canadien, a-t-il raconté avec le sourire. J’ai suivi son chemin au Québec. Il s’agit de mes dernières parties au Canada et j’espère me trouver un contrat en Europe à mon retour.»

À la barre des Gaiters depuis 12 ans, Rob Gilpin voit de grandes différences entre les éditions de 2015 et de 2020. «En 2015, nous avions beaucoup plus d’expérience alors que sept gars avaient gradué au terme de la saison, a-t-il souligné. Nous étions aussi plus grands. Les gars visaient le titre et rien d’autre. Après une défaite serrée lors du premier match contre Ottawa qui étaient les troisièmes favoris, on avait perdu le match suivant pour terminer en 7e place. Cette année, on peut prendre de l’expérience de notre présence au national.»

Est-ce une surprise que les Gaiters soient de retour au national, eux qui ont terminé au 3e rang en saison régulière? «Ce n’est pas une surprise, a assuré Gilpin. Nous avons joué du bon basketball à l’automne, mais les blessures nous ont nui. L’absence de Yassin pendant sept semaines a eu un impact important. On joue avec notre alignement complet depuis février seulement. On est motivé encore plus parce qu’on sait que les Thunderbirds pensent déjà leur match de demi-finale.»