Des marionnettes pour réfléchir le monde

Le spectacle LoveStar, présenté ce dimanche dans le cadre du Festival de Casteliers, souhaite poser la question du réchauffement climatique et de la place de la technologie dans nos vies à travers un théâtre qui fait appel aux arts de la marionnette.

«Toute cette expérience-là part d’un cycle de création nordique sur lequel je travaille depuis cinq ans, explique José Babin, interprète et metteure en scène du spectacle. Je me suis promenée dans les territoires circumpolaires et dans tous ceux que j’ai visités, la préoccupation de l’environnement et du futur de la planète était assez omniprésente, mais ce n’est pas un thème qui est facile à traiter au théâtre sans être didactique, plate et ennuyant.»

C’est finalement le roman de l’auteur islandais Andri Snær Magnason, intitulé «LoveStar», qui a convaincu la metteure en scène d’aborder la question.

«Dans ce roman-là, qui est une dystopie, une vision du futur complètement déjantée, je trouvais que l’auteur avait trouvé le bon ton, un ton d’une imagination débordante et ça m’a vraiment plu, poursuit-elle. J’ai souhaité ensuite faire un spectacle à partir de ce roman-là. Ça me permettait de traiter de ce sujet-là, mais d’une façon qui soit originale et emballante.»

PHOTO COURTOISIE

À travers cette œuvre de 55 minutes qui fait appel tout autant aux arts de la marionnette qu’à la vidéo, aux objets et à la musique, on suit le parcours de LoveStar, une scientifique passionnée des oiseaux qui souhaite améliorer le sort de l’humanité par ses nombreuses inventions. Son collègue Ragnar tentera cela dit de pervertir quelque peu ses idées.

Au-delà de la réalité

Même si les arts de la marionnette restent assez méconnus du grand public et continuent parfois d’être exclusivement associés au monde des enfants, les nombreuses possibilités que ce théâtre promet ne sont plus à démontrer. L’abondance des projets artistiques qui y font appel aujourd’hui le confirme tout à fait.

«La marionnette, c’est un monde assez onirique, soutient José Babin. À la base, c’est une sculpture que tu fais vivre. Donc, déjà, la portée de symbolisme, d’abstraction et de poésie, elle est décuplée.»

«À partir du moment où le spectateur accepte ta proposition, il accepte d’entrer avec toi dans un univers qui dépasse la réalité, poursuit-elle. C’est comme de la poésie, c’est comme un miroir de l’humanité ou de toi-même qui t’amène ailleurs. Ça ouvre l’esprit.»

PHOTO COURTOISIE

Pour José Babin, également directrice artistique du Théâtre Incliné, une compagnie de théâtre visuel qui coproduit le spectacle «LoveStar» avec le Théâtre de la Petite Marée, les arts de la marionnette représentent une passion depuis de très nombreuses années.

«Parfois, quand quelqu’un me dit qu’il n’aime pas la marionnette, j’ai l’impression que c’est comme s’il me disait qu’il n’aimait pas la musique, explique José Babin. Ça ne se peut pas que tu n’aimes pas la musique. Tu peux ne pas aimer certains styles, comme tu peux ne pas aimer certains styles de marionnettes. C’est tellement vaste la marionnette que c’est certain que tu vas trouver quelque chose quelque part qui va venir te rejoindre.»

Le spectacle LoveStar sera présenté le dimanche 8 mars, à compter de 15 h, au Théâtre Outremont - 1248, avenue Bernard Ouest.

Des marionnettes pour tous les goûts

La 15e édition du Festival de Casteliers a débuté mercredi dernier et se poursuivra jusqu’à dimanche.

Survol avec Louise Lapointe, fondatrice et directrice artistique du festival, de quelques spectacles toujours à l’horaire pour qui voudrait découvrir le vaste monde des arts de la marionnette.

1- Soirée de courtes formes

«Il y aura trois courtes formes de 20 minutes qui présenteront chacune un spectacle différent. L’une est créée par de jeunes finissants du DESS en théâtre de marionnettes à l’UQAM, qui s’intitule “Graceland”. La deuxième est une courte forme de l’artiste français Juan Perez Escala intitulée “Hamster” et finalement la troisième est une création d’Angleterre autour de la rencontre entre Picasso et Velásquez qui s’intitule “Las Meninas”.»

«C’est vraiment une soirée passionnante pour découvrir différentes facettes des arts de la marionnette dans un même rendez-vous.»

La soirée de courtes formes sera présentée vendredi à 19 h à l’auditorium de l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont - 475, avenue Bloomfield.

2- Occa de l’anima

«C’est un spectacle qui vient du Mexique, de la compagnie Zona de Títeres. C’est très intéressant parce que c’est un spectacle qui utilise les arts numériques et les nouvelles technologies, mariés avec de la marionnette sur table et de la vidéo en direct. Alors c’est vraiment un bel exemple de l’utilisation des nouveaux médias dans l’univers de la marionnette.»

«C’est un spectacle pour adultes qui raconte l’histoire d’une famille dystopique où trois générations de femmes vivent dans un château. C’est vraiment magnifique et c’est une création, une première, qui va avoir lieu au festival cette année.»

Le spectacle Occa de l’anima sera présenté vendredi à 21 h à l’Agora Hydro-Québec du Pavillon des Sciences biologiques de l’UQAM - 141, avenue du Président-Kennedy.

3- Kazu dans la nuit

«C’est un spectacle pour toute la famille, à partir de 8 ans, un spectacle qui vient de France.»

«C’est une histoire racontée avec des dizaines de marionnettes différentes par un artiste qui nous transporte dans une histoire d’amour un peu impossible. C’est vraiment un spectacle charmant qu’on avait eu l’occasion de voir en très courte forme l’année dernière et cette année nous présentons la version longue. Le spectacle est également accompagné d’un musicien sur scène.»

Le spectacle Kazu dans la nuit sera présenté samedi à 15 h et dimanche à 11 h à l’auditorium de l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont - 475, avenue Bloomfield