Desjardins et la Banque Nationale ont la cote auprès des PME

MONTRÉAL – Les propriétaires de petites et moyennes entreprises du Canada continuent de préférer les services des coopératives d’épargne et de crédit et des institutions bancaires régionales plutôt que les grandes banques du pays, selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

En sondant 11 599 de ses membres propriétaires de PME partout au pays, la FCEI a constaté que le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale sont appréciés par les PME.

Desjardins vient en troisième position du classement général, un bond par rapport à sa septième place en 2015.

La Banque Nationale conserve sa quatrième position du classement général, qui se base sur l’obtention du financement, les frais, les relations avec les directeurs de comptes et les autres services comme les relevés et les transactions en ligne.

Photo d'archives Chantal Poirier

La Banque Laurentienne n'était pas incluse dans cette étude.

Ce sont les coopératives d’épargne et de crédit hors Québec qui occupent le premier rang, qu’elles détiennent depuis la toute première enquête du genre en 2009 par la FCEI.

«Les coopératives d’épargne et de crédit veulent vraiment offrir un service adapté aux PME, et leurs efforts sont payants», a déclaré Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI, par communiqué.

«Les grandes banques devraient également trouver des moyens de mieux répondre aux besoins des petites entreprises si elles souhaitent rester concurrentielles auprès de cette clientèle», a-t-il ajouté.

ATB Financial se trouve en deuxième place.

Les banques tirent de la patte

La Banque de Montréal occupe la tête du palmarès des grandes banques. Au total, elle arrive en cinquième place «grâce à de bonnes notes dans les catégories du financement et des directeurs de comptes». Elle est suivie par la CIBC, qui est handicapée par une faible note en matière de frais.

La TD se trouve au septième rang. Elle a obtenu la plus mauvaise note pour le financement.

La Banque Scotia est huitième, un recul important par rapport à sa troisième position en 2015. Elle a terminé en queue de peloton dans la catégorie des directeurs de comptes.

La Banque Royale du Canada est la moins bien notée des grandes banques du pays au neuvième échelon.

Comme en 2015, c’est la HSBC qui ferme la marche, «en particulier à cause d’une note catastrophique en matière de service».

Frais

Le niveau d’insatisfaction envers les banques est particulièrement élevé chez les très petites entreprises, celles de cinq employés ou moins.

«Les grandes banques ont beaucoup de progrès à faire pour répondre aux besoins des PME, a souligné M. Guénette. Les propriétaires de PME ont souvent l’impression qu’elles ne les prennent pas autant au sérieux que les gros clients. Certaines de ces banques facturent même des frais supplémentaires à leurs clients PME chaque fois qu’ils transfèrent de l’argent entre comptes d’un même établissement.»

Afin de mieux servir les PME, la FCEI recommande notamment aux banques de réduire leurs frais et de s’assurer que les PME reçoivent le service qu’elles méritent. Cette organisation voudrait aussi que les directeurs de comptes fassent moins de vente et donnent plus de conseils pour travailler «avant tout dans l’intérêt du client».