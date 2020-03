Élèves en difficultés: «bonnes nouvelles» dans les prochaines semaines, dit le ministre

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, se dit «pleinement conscient» de l’augmentation du nombre d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage au Québec ces dernières années et parie sur l’embauche de ressources professionnelles pour régler cet enjeu.

Dans plus de 200 classes régulières d’écoles publiques québécoises, au moins un élève sur deux est en difficulté et a besoin de mesures d’aide particulières pour réussir, a rapporté Le Journal de Québec jeudi.

«Nous sommes [...] conscients de la nécessité de donner davantage de soutien aux enseignantes et aux enseignants qui doivent composer avec cette réalité», a indiqué le porte-parole du ministre Jean-François Roberge, Francis Bouchard, jeudi.

Ce dernier fait valoir l’embauche de plus de 650 ressources professionnelles supplémentaires et l’ouverture de 150 classes spécialisées, un des «premiers gestes» posés par le gouvernement Legault, afin de résoudre cet enjeu.

«Nous comptons poursuivre dans cette voie et nous aurons d’autres bonnes nouvelles dans les prochaines semaines », a-t-il précisé à quelques jours de la présentation du prochain budget du Québec.

Le cabinet du ministre Jean-François Roberge dit aussi agir «en amont» du problème en déployant le réseau des classes de maternelles quatre ans.

«Ce service de haute qualité permettra de détecter et de corriger plus tôt les potentiels troubles d’apprentissage et permettra de diminuer le nombre de tout-petits arrivant au primaire avec des vulnérabilités», a affirmé son attaché de presse.

Mais pour la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, la libérale Marwah Rizqy, le gouvernement devrait plutôt se concentrer à revaloriser la profession d’enseignant dans un contexte où il en manque.

«Ça fait plus d’un an qu’on tente d’expliquer au ministre de l’Éducation que les vraies priorités dans le milieu de l’éducation, c’est de trouver des enseignants, parce qu’il en manque, et d’autre part le manque d’espace », a-t-elle déploré.

«Il faut que ce soit attrayant de venir travailler dans le réseau public de l’éducation et ça, c’est une question de salaire, mais c’est aussi une question de conditions de travail», a-t-elle ajouté.