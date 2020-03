Et les entraîneurs de l’année sont...

À l’issue de chaque saison, les personnalités les plus méritantes dans la LHJMQ sont récompensées lors du Gala des Rondelles d’or qui se tiendra cette année à la salle de l’Étoile Banque Nationale de Brossard, le 8 avril prochain.

À un mois de cette réunion du gratin du hockey junior québécois visant à reconnaître l’excellence, Le Journal y va de ses choix pour les candidats potentiels au titre d’entraîneur de l’année. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le scrutin s’annonce plus serré que jamais dans cette catégorie cette saison.

Contrairement à l’année passée où le nom de Mario Pouliot faisait pratiquement l’unanimité pour sa besogne accomplie avec les Huskies de Rouyn-Noranda (champions de la saison, record de

25 victoires consécutives), ils sont quelques noms à pouvoir aspirer au trophée Ron-Lapointe.

À sa quatrième saison complète à la barre du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien pourrait bien recevoir l’honneur individuel ultime pour un entraîneur dans le circuit Courteau. Si on savait que la formation sherbrookoise serait dangereuse en 2019-2020, bien malin celui qui aurait pu prévoir pareille domination de sa part.

Le Phoenix est en voie de mettre la main sur le premier championnat de saison de son histoire avec panache alors que Julien et sa bande n’ont subi qu’une seule défaite en temps réglementaire devant leurs partisans. Au moment de rédiger cette chronique, le Phoenix compilait un dossier global de 49-8-3-1.

S’ils restent invaincus sur la glace du Palais des sports Léopold-Drolet d’ici la conclusion du calendrier régulier, les Sherbrookois deviendront la sixième formation seulement à accomplir pareil fait d’armes. Il faut remonter aussi loin qu’à la saison 1982-1983 pour retrouver les dernières équipes aussi confiantes à la maison, soit les Voisins de Laval et les Cataractes de Shawinigan.

Qui plus est, la Conférence de l’Ouest a beau être moins forte que sa voisine de l’Est, Julien a dû manœuvrer avec une infirmerie aussi congestionnée que certaines salles d’urgence de la province ! Les Samuel Poulin, Félix Robert et Benjamin Tardif, piliers de l’offensive, ont tour à tour raté plusieurs rencontres. Sans compter que l’équipe a été privée de Xavier Parent pendant 111 jours.

Les Voltigeurs font mentir

Il n’y a pas de doute que le pilote des Voltigeurs de Drummondville, Steve Hartley, sera sur les rangs. En début de saison, Kevin Dubé (Le Journal), Mikaël Lalancette (TVA Sports) et l’auteur de ces lignes étaient unanimes : les Voltigeurs allaient finir dans la cave de l’Ouest au huitième échelon après avoir aspiré – sans succès – aux grands honneurs lors des deux saisons précédentes.

Six mois plus tard, les Voltigeurs ont fait mentir tous les intervenants du milieu en ayant déjà empoché leur billet pour les séries et en s’étant faufilés au sixième rang du classement général grâce à 34 victoires et 70 points.

Faut-il rappeler que le directeur général Philippe Boucher a transigé la plupart de ses meilleurs éléments avant et en cours d’année ? Olivier Rodrigue, Dawson Mercer, Nicolas Guay et Thomas Pelletier, entre autres, sont tous partis sous d’autres cieux. Hartley et ses nouveaux adjoints Mathieu Turcotte et Alexandre Guérard ont su bien jouer leur principale carte en offensive en leur capitaine Xavier Simoneau, qui connaît une saison exceptionnelle. Isiah Campbell et le défenseur Jacob Dion, une recrue de 18 ans, ont grandement contribué aux succès et le nouveau venu William Dufour fonctionne à plein régime. L’Autrichien Thimo Nickl, qui patrouille à la ligne bleue, s’est pour sa part avéré une acquisition payante au repêchage européen.

Grimes s’est adapté

L’autre entraîneur qui devrait jouer du coude est Jake Grimes, des Eagles du Cap-Breton. Transfuge de la Ligue de l’Ontario, Grimes ne semble pas avoir eu trop le mal du pays puisque les Eagles répondent aux attentes élevées sur l’île jusqu’ici. Certes, les mauvaises langues diront que son alignement était bâti sur mesure pour connaître autant de succès, mais il n’est jamais facile pour un nouveau coach d’implanter son système.

Bruce Richardson (Armada) et Jim Hulton (Islanders) meubleront aussi les conversations.

♦ Mon choix : Stéphane Julien

Xavier Parent enfin de retour !

Photo courtoisie, Phoenix

Xavier Parent a dû puiser au plus profond de lui-même pour garder sa motivation presque intacte. Force est d’admettre que son positivisme a porté ses fruits. Près de quatre mois après avoir disputé son dernier match dans l’uniforme du Phoenix de Sherbrooke, le 17 novembre dernier, le petit attaquant est complètement rétabli de sa blessure au dos et renouera avec l’action vendredi soir contre les Foreurs de Val-d’Or.

« Ça fait du bien pour le moral, a-t-il d’abord lâché en entrevue. C’est une blessure qui prenait de trois à six mois à guérir, alors je ne pouvais pas savoir quand j’allais revenir. Six mois, ça signifiait que je ne jouais plus de l’année, alors ça a été difficile à apprendre. »

Nouvelles encourageantes

Son dos avait commencé à le faire souffrir quelques semaines avant qu’il se retrouve officiellement sur le carreau, mais c’est après un week-end à Baie-Comeau et Chicoutimi qu’il a véritablement compris que quelque chose clochait.

« J’étais incapable de patiner après, a confié l’ancien des Mooseheads d’Halifax acquis par transaction en début de saison. Je suis retourné chez moi pendant les Fêtes, je me suis entraîné avec mon entraîneur Stéphane Dubé et il m’a dit qu’un de ses athlètes de l’UFC avait eu la même affaire et qu’il avait recommencé ses combats, alors c’était très encourageant à savoir. »

Parent a vécu la défaite deux fois plutôt qu’une l’an passé à Halifax en finale de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial. Il est déterminé plus que jamais à effacer ces mauvais souvenirs de sa mémoire.

« Quand Jocelyn [Thibault, le directeur général] est venu me chercher, il voulait gagner et j’ai toujours voulu gagner, a partagé le produit du Collège Esther-Blondin (midget AAA). L’an passé, j’ai vécu la déception deux fois. Je veux amener cette expérience pour qu’on gagne cette fois. »

Dans le calepin...

L’Océanic de Rimouski et les Sea Dogs de Saint John sont respectivement devenus la quatrième et cinquième équipe cette saison à franchir le cap des 100 000 spectateurs, le week-end dernier. Pour l’organisation du Bas-Saint-Laurent, c’est la 25e année de suite, soit depuis son entrée en 1995-1996, qu’elle atteint ce plateau. En date de jeudi, elle avait attiré 111 936 amateurs pour une moyenne d’affluence de 3489 partisans. Les Sea Dogs ont pour leur part aimanté un total de 101 628 spectateurs.

Parlant de l’Océanic, son ancien capitaine, Charle-Edouard D’Astous a effectué avec éclat son entrée dans la Ligue américaine de hockey, inscrivant un but dès son premier match dans l’uniforme des Griffins de Grand Rapids, le club-école des Red Wings de Detroit, le 28 février dernier. Les Griffins ont ensuite partagé une photo du Québécois tenant la rondelle de sa réussite dans ses mains. Son équipe s’est inclinée 4-2. Le défenseur de 21 ans avait été rappelé dans les jours précédents de Toledo, dans la ECHL, où il a récolté 22 points en 46 rencontres.

Un an après le décès de l’attaquant de l’Armada Alec Reid des suites d’une crise d’épilepsie à 18 ans, ébranlant toute la communauté du hockey québécois, sa mère Josée Vallée continue de faire preuve d’une grande résilience. Et le mot est faible. Quatre mois après la disparition soudaine de son fils, son mari Luc a perdu son combat contre un foudroyant cancer, la laissant seule avec ses deux filles. « Les deux gars sont partis tellement vite, mais, j’en ai la profonde conviction, ils sont toujours avec nous. Ça ne donne rien d’aller à contre-courant, il faut abdiquer et être le plus résilient possible », a-t-elle confié au confrère Mikaël Lalancette.

Gabriel Proulx (Baie-Comeau), Simon Lavigne (BLB), Rafaël Harvey-Pinard (Chicoutimi), Isiah Campbell (Drummondville), James Malatesta (Québec), Manix Landry (Gatineau), Nathan Ouellet (Rimouski), Mathieu Gagnon (Rouyn-Noranda), Gabriel Denis (Shawinigan), Félix Robert (Sherbrooke), Jacob Gaucher (Val-d’Or) et Jérôme Gravel (Victoriaville) sont notamment en nomination au trophée Marcel-Robert, remis au joueur-étudiant de l’année.

Le face-à-face

Nicolas Savoie

Photo courtoisie, Martin Houde

Remparts | Défenseur

Parties jouées: 48

But: 0

Passes: 15

Points: 15

Différentiel: -6

Justin Barron

Photo courtoisie

Mooseheads | Défenseur

Parties jouées: 31

Buts: 4

Passes: 15

Points: 19

Différentiel: -18

22 : Les Saguenéens ont égalé le record de concession de 22 victoires sur la route. Il leur reste trois matchs sur les patinoires étrangères pour établir une nouvelle marque.

39 : Ça se passe en Ontario, maisl’attaquant de 15 ans Shane Wright a éclipsé la marque des 36 buts pour une recrue de la franchise des Frontenacs de Kingston appartenant à Bernie Nicholls, ancienne vedette des Kings de Los Angeles, notamment. Il en compte maintenant 39.

16 : Les Wildcats ont signé une 16e victoire de suite jeudi soir à Bathurst, contre le Titan.