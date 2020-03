Gaspillage des fonds publics: l’ex-maire Applebaum «honoré»

OTTAWA | Parce qu’il pourrait récolter plus d’un million $ en prestations de retraite, l’ex-maire déchu de Montréal Michael Applebaum est le récipiendaire du prix Teddy pour l’œuvre d’une vie, qui épingle les gaspillages de fonds publics les plus marquants.

L’ex-élu est ainsi montré du doigt par la Fédération canadienne des contribuables (FCC) qui décerne chaque année ces prix.

Michael Applebaum a été condamné en mars 2017 à 12 mois de prison pour fraude contre le gouvernement, abus de confiance, corruption dans les affaires municipales et complot. Il a été conseiller municipal, maire de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et brièvement maire de Montréal, entre novembre 2012 et juin 2013, après le départ de Gérald Tremblay.

Renaud Brossard, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables, était à QUB radio pour en parler :

Malgré sa condamnation, la FCC déplore que M. Applebaum demeure éligible au Régime de retraite des élus, ce qui signifie qu’il pourrait récolter plus d’un million de dollars en prestations de retraite jusqu’à l’âge de 90 ans.

«Le comportement honteux de l’ex-maire Michael Applebaum et le fait qu’il ait droit, malgré tout, à sa prime de départ et à sa pension font de lui un gagnant méritant du prix pour l’œuvre d’une vie», a fait savoir la FCC par communiqué, jeudi.

Outre l’ex-maire, plusieurs autres cas ont été relevés comme celui du Fond culturel des missions d’Affaires mondiales Canada.

«Affaires mondiales Canada se mérite la palme pour avoir dépensé 11 millions $ (sur un budget de 4,5 millions), afin d’envoyer des chefs cuisiniers préparer des repas gastronomiques à travers le monde», a expliqué Aaron Wudrick, directeur fédéral de la FCC.

«Tourisme Yukon fait tout de même rude compétition, ayant déboursé 139 000 $ pour jeter de l’or dans une rivière afin que des influenceurs trouvent de l’or», a-t-il ajouté à propos du gagnant dans la catégorie provincial.

Au municipal, c’est la lutte contre le jeu de carte Euchre à Toronto qui a été choisie. «Lorsque nous avons entendu dire que la Ville de Toronto enquêtait sur des personnes âgées jouant aux cartes, nous savions qu’elle serait un candidat sérieux pour le Teddy municipal», a dit la directrice pour l’Ontario de la FCC, Jasmine Pickel.

La cérémonie annuelle des Prix Teddy a été inspirée par l’ancien fonctionnaire fédéral, Ted Weatherill, qui avait été congédié pour avoir effectué des dépenses extravagantes en 1999.