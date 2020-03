Henry aime le discours de Wanyama

FRISCO | Thierry Henry n’avait pas encore été sondé sur l’arrivée de Victor Wanyama. Verdict, l’entraîneur-chef de l’Impact semble bien heureux d’avoir un soldat de plus dans son groupe.

« On ne sait pas encore ce qu’il va nous apporter, on verra quand il sera sur le terrain, mais on a vu ce qu’il peut faire ailleurs auparavant », a-t-il avancé en point de presse jeudi matin avant l’entraînement de l’équipe, qui a ensuite pris le chemin de Dallas.

« C’est un joueur dur dans les duels, calme et qui peut équilibrer une équipe sur le plan offensif et défensif. »

Il semble toutefois très peu probable que le nouveau joueur désigné soit de l’effectif contre le FC Dallas samedi.

« Je ne pense pas qu’il soit disponible contre Dallas. Il y a encore deux ou trois trucs à régler. On n’est pas pressés. »

Joueur d’équipe

Wanyama a beaucoup parlé de l’importance de l’équipe lors de sa conférence de presse mercredi, des propos qui ont trouvé écho auprès de Henry, qui a assisté à la conférence de presse.

« Il a parlé de “we” [nous], quand on parle c’est “on” doit gagner, “on” doit se battre, c’est ce qui est le plus important pour nous. »

Lors de la prise de photo, Wanyama n’a pas voulu qu’on le photographie de dos pour que son nom et son numéro soient visibles. Il voulait mettre l’accent sur le logo de l’Impact, qui se trouve sur sa poitrine.

« Je suis à peu près pareil dans l’état d’esprit, ce qui est important c’est ce qu’il y a devant, pas derrière », a indiqué Henry.

« C’est juste pour la télé et supporters, a-t-il ajouté au sujet du dos du maillot. Il connaît son nom, il n’a pas besoin de se tourner. »

Bon gabarit

Avec l’ajout de Luis Binks et de Wanyama, l’Impact commence à avoir plus de gabarit, ce qui n’est pas une vilaine chose.

Joel Waterman a d’ailleurs noté que ces grands bonshommes pourraient avoir une influence positive dans un secteur de jeu très important.

« Sur les phases arrêtées, ça peut nous aider d’avoir des joueurs plus costauds. Ça ajoute un élément de plus à l’effectif. »

Il n’a pas tort puisque l’Impact a connu une quantité folle de difficultés sur les jeux arrêtés au cours des dernières années.

À l’école de Bernier

À plusieurs reprises depuis son arrivée, Thierry Henry a fait référence au passé de l’Impact et a même parlé de Nadia Comaneci après la victoire contre la Nouvelle-Angleterre, samedi. Ce n’est pas étonnant, il va à l’école de Patrice Bernier.

« Je me réfère à Pat Bernier, et après si les gens ne savent pas que Nadia Comaneci ça s’est passé ici, il y a un problème, a-t-il dit mi-sérieux. Je suis un amateur de sport à la garde et ça me vient de mon père. »

N’empêche que son adjoint l’a grandement aidé à se familiariser avec l’histoire de l’Impact.

« Pat est aussi fatigué que moi alors on a des discussions. Et quand on arrive quelque part, il faut savoir l’histoire du club et de la ville

« Je ne vais pas mentir, l’histoire du club, je ne la connaissais pas vraiment, mais je pose des questions et Pat est là et il aime parler autant que moi.»

Histoire

Pour Thierry Henry, c’est important de s’imprégner de la culture du club, et ça commence par l’histoire. Il a notamment appris à détester Tottenham quand il est arrivé à Arsenal. Au point où il a même refusé de prononcer le mot Tottenham deux fois jeudi.

« C’est pareil comme quand je suis arrivé à Arsenal, je ne sais pas ce que c’était de jouer contre l’autre équipe du nord de Londres. J’ai appris à ne pas aimer cette équipe, les anciens peuvent te passer ça. »

Dire qu’il a maintenant deux anciens Spurs dans son effectif. Ça, c’est de l’ironie.