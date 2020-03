Italie: 8,5 millions d’élèves privés d’école pour stopper l’épidémie

ROME, Italie | 8,5 millions d’élèves et étudiants italiens sont privés de cours depuis jeudi matin pour une durée de dix jours, une mesure sans précédent pour éviter une propagation du virus du Nord vers le Sud qui pourrait faire dérailler le système de santé.

Les grilles et portails fermés de prestigieux lycées romains, comme le Visconti dans le centre ou le Giulio Cesare dans le nord de la capitale, témoignent que la consigne du gouvernement est respectée à la lettre, ont constaté des journalistes de l’AFP.

La fermeture de 58 000 écoles maternelles et primaires, collèges, lycées et universités est inédite dans l’histoire de l’Italie, où les cours avaient continué même pendant la Seconde Guerre mondiale et les bombardements des Alliés.

Le premier ministre Giuseppe Conte a annoncé mercredi soir cette décision « difficile », prise « à titre de précaution », et « lourde » de conséquences économiques, contre l’avis de certains de ses conseillers en santé publique « doutant » de sa pertinence, selon les médias.

« La mesure ne sera pas efficace si elle ne dure pas suffisamment longtemps », aurait estimé Walter Ricciardi, un expert italien de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) conseillant l’exécutif, cité par le quotidien La Stampa.

Les écoles seront fermées jusqu’au 15 mars, et d’ici là le gouvernement réexaminera la situation en fonction de l’évolution de l’épidémie. L’enseignement à distance va être encouragé et des aides apportées aux familles pour permettre par exemple à l’un des parents de rester à la maison pour s’occuper des enfants.

M. Conte a justifié cette décision par le risque d’impact de l’épidémie sur l’organisation des hôpitaux : 10 % des personnes contaminées doivent être placées en réanimation, une proportion bien plus élevée que pour la grippe.

« Croissance exponentielle »

« Tant que le nombre de cas (en soins intensifs) sont limités, le système sanitaire peut les aider de façon efficace, mais en cas de croissance exponentielle, non seulement l’Italie, mais aucun pays au monde ne pourrait affronter une telle situation », a-t-il expliqué dans un message vidéo à la Nation, alors que le nombre de cas progresse actuellement au rythme de 23 % par jour.

L’Italie est le deuxième pays au monde derrière la Chine pour le nombre de décès liés au Covid-19 avec 107 morts et le troisième après la Corée du sud pour le nombre de personnes contaminées avec 3089 cas (dont 295 en soins intensifs).

Les autorités ont souligné que l’essentiel des décès concernaient des personnes âgées, le plus souvent octogénaires et nonagénaires ou bien déjà atteintes de pathologies graves.

La péninsule compte une très forte proportion de séniors, avec 22,6 % de plus de 65 ans (chiffres Eurostat de 2018) jouissant d’une longue espérance de vie (85 ans pour les femmes et 81 pour les hommes), ce qui en fait le pays le plus vieux d’Europe et le deuxième au monde derrière le Japon.

Selon les commentateurs italiens, si l’épidémie pour le moment concentrée au Nord dans des régions riches (Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne) où le système sanitaire (totalement régionalisé en Italie) est considéré comme excellent devait se diffuser vers Rome et le Sud du pays, la situation pourrait devenir incontrôlable.

Car les régions plus pauvres du Sud (Sicile, Pouilles, Campanie, Calabre etc...) ont des structures notoirement sous-équipées en soins intensifs et des médecins souvent moins bien formés.

Outre les écoles fermées, le gouvernement a aussi décidé la tenue à huis clos (sans public) de toutes les compétitions sportives, dont les matchs de football.

Il a aussi recommandé aux personnes âgées et fragiles de rester chez elles.

M. Conte a en outre appelé tous les Italiens à limiter les contacts, respecter un mètre de distance, se laver souvent les mains, éternuer dans leur coude et éviter accolades et bises.

Les rassemblements et foules étant proscrits, les salons, congrès et autres foires doivent être reportés.

Les salles de concert, de théâtre ou de cinéma restent ouvertes, mais doivent assurer un mètre de distance entre les spectateurs.

Paradoxalement, piscines et salles de sport ne baissent pas leurs rideaux, sauf dans les 11 villes du Nord en quarantaine, mais à condition de respecter de strictes règles d’hygiène.

