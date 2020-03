Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album : Dreamweaver

L’auteure-compositrice autochtone Anachnid, une artiste multidisciplinaire Oji-Crie et Mi’gmaq basée à Montréal, proposait vendredi dernier son premier album en carrière intitulé «Dreamweaver». Elle y explore des sonorités indie, électro et hip-hop à travers un premier opus de 10 titres très inspiré et abouti. Elle a également été proclamée auteure-compositrice autochtone de l’année de la SOCAN en 2019.

Disponible depuis le 28 février

Je sors :

Théâtre

Ceux qui se sont évaporés

Présentée jusqu’au 28 mars au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, la pièce intitulée «Ceux qui se sont évaporés», mise en scène par Sylvain Bélanger à partir d’un texte de Rébecca Déraspe, dresse le portrait d’Emma qui, du jour au lendemain, décide de quitter drastiquement son quotidien et ses proches sans en aviser personne.

Ce soir à 20h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui - 3900, rue Saint-Denis

Cinéma

The Cave

Présenté dans le cadre du festival Filministes, qui se déroule du 4 au 8 mars, le documentaire «The Cave» de Feras Fayyad sera diffusé ce soir et portera sur la médecine dans un contexte de guerre alors que l’on suivra le parcours d’Amani Ballour, une femme médecin de Ghouta, qui dirige un hôpital de fortune souterrain pendant la guerre civile syrienne. La projection sera suivie d’une discussion.

Ce soir à 19h au Ausgang Plaza – 6524, rue Saint-Hubert

Marionnettes

Girafe

Le spectacle Girafe, de la compagnie grecque Hop Signor, sera présenté jusqu’au samedi 7 mars au Théâtre Outremont dans le cadre du festival de Casteliers, un festival dédié aux arts de la marionnette. On y suit les aventures d’une tirelire girafe qui prend vie en passant d’un propriétaire à l’autre.

Aujourd’hui à 11h au Théâtre Outremont - 1248, avenue Bernard Ouest

Théâtre

Courir l’Amérique

Présentée par le compagnie Théâtre PÀP, la pièce «Courir l’Amérique» rassemblera sur scène Alexandre Castonguay, Soleil Launière, Patrice Dubois ainsi que 7 citoyens et sera présentée jusqu’au 28 mars. Le spectacle cherche à lancer une réflexion sur l’exactitude des histoires et des récits qui sont parvenus jusqu’à nous.

Ce soir à 20h au Théâtre de Quat’sous - 100, avenue des Pins Est

Cinéma

Donne-moi des ailes

Présenté dans le cadre du Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM), le film «Donne-moi des ailes», de Nicolas Vanier, sera présenté au Cinéma Beaubien pour deux projections aujourd’hui. On y suit les aventures de Christian, un scientifique visionnaire, et son fils alors qu’ils cherchent à sauver une espèce en voie de disparition.

Aujourd’hui à 13h50 au Cinéma Beaubien - 2396, rue Beaubien Est

Je reste :

Web

Les Éphémères

La deuxième saison de la websérie «Les éphémères», mettant en vedette Pascal Barriault, Joëlle Paré-Beaulieu et Catherine Chabot, sera disponible à partir d’aujourd’hui.

Disponible à partir d’aujourd’hui sur ICI TOU.TV EXTRA

EP

50 milles - Briche

L’artiste Briche lançait vendredi dernier son premier EP en carrière à travers lequel il propose des sonorités folk-country.

Disponible depuis le 28 février

Livre

Je n’en ai jamais parlé à personne

La romancière et essayiste féministe Martine Delvaux lançait hier en librairie le livre «Je n’en ai jamais parlé à personne» à travers lequel elle a rassemblé des témoignages dans la foulée du mouvement #moiaussi.

En librairie depuis le 4 mars