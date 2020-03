«Je voudrais qu’on m’efface» en tournage à Montréal

MONTRÉAL – La série «Je voudrais qu’on m’efface», adaptation libre du roman à succès du même titre d’Anaïs Barbeau-Lavalette, est présentement en tournage à Montréal et sera ajoutée au contenu d’ICI Tou.tv l’automne prochain.

Julie Perreault, Jean-Nicolas Verreault, Schelby Jean-Baptiste, Anglesh Major, Mireille Métellus, Frédéric Pierre, le rappeur Dramatik (alias Jocelyn Bruno), Roberto Mei et Marie-Evelyne Lessard, de même que les trois jeunes acteurs Charlee-Ann Paul, Malik Gervais Aubourg et Sarah-Maxine Racicot, tiennent la vedette dans le scénario en huit épisodes écrit par Florence Lafond et Eric Piccoli.

Ce dernier, également réalisateur du projet, produit en outre «Je voudrais qu’on m’efface» avec Marco Frascarelli, pour la boîte Babel Films.

«Je voudrais qu’on m’efface» raconte l’histoire de trois adolescents écorchés au quotidien difficile, dans le quartier populaire de Saint-Michel, à Montréal. Mélissa (15 ans), Eddy (13 ans) et Karine (14 ans) vivent dans le même immeuble et se côtoient, sans être amis. Depuis leur tendre enfance, ils évoluent dans un milieu dur, entre «coin des putes», soirées de débauche des parents et mauvaises fréquentations à l’école. À leurs yeux, cet environnement brutal incarne la normalité.

«Nous avons transposé l’histoire d’Anaïs dans le quartier Saint-Michel avec l’autoroute 40 qui coupe la ville en deux, a expliqué Eric Piccoli dans un communiqué. C’est là où j’ai grandi, avec comme repère la métropolitaine bruyante qui tranchait le quartier, tout comme les amitiés et les familles. L’âme de l’histoire demeure la même : trois jeunes évoluent dans un milieu "rushant", qui est déjà impitoyable pour les grands. Pour en sortir indemnes, ils doivent avoir les reins solides ou un entourage fort et aimant.»

Soucieuse de bien représenter la réalité du quartier dépeint dans la série, l’équipe de création de «Je voudrais qu’on m’efface» a tissé des liens étroits avec La Maison d’Haïti et ses travailleurs sociaux, dans le quartier Saint-Michel, pour insuffler réalisme et cohérence au résultat.