La Cour suprême n'entendra pas des opposants à Trans Mountain

OTTAWA | La Cour suprême du Canada refuse d’entendre une série de groupes qui s’opposent au projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain qui relie l’Alberta à la région de Vancouver.

C’est ce qu’a annoncé le plus haut tribunal au pays jeudi au sujet de plusieurs appels que tentaient de mener des groupes autochtones et environnementaux, notamment les Premières Nations de la Colombie-Britannique de Squamish et de Tsleil-Waututh.

Ces groupes contestaient le fait que la Cour fédérale d'appel a rejeté six de douze demandes de contrôle judiciaire de la deuxième approbation du projet d’expansion de Trans Mountain.

Le fédéral avait approuvé le projet pour une première fois en 2016, mais il a dû mener de nouvelles consultations avant de l'approuver de nouveau, en juin dernier, en raison d’un jugement de la Cour fédérale d’appel l'ayant forcé à refaire ses devoirs.

Une fois agrandi, ce pipeline permettrait d’acheminer 890 000 barils de pétrole par jour des sables bitumineux de l’Alberta au port de Burnaby, en banlieue de Vancouver, en Colombie-Britannique.