La crédibilité de William Barr remise en question par un juge fédéral

Non, le rapport de Robert Mueller n’est pas enterré. Son contenu et la gestion qu’en fait l’administration Trump continuent de défrayer la chronique.

Le juge Reggie B. Walton a été particulièrement dur à l’endroit de William Barr en affirmant que, dans ce dossier, le procureur général ne jouissait pas d’une grande crédibilité.

Invoquant l’absence totale de confiance dans le traitement de l’information par Barr, le juge Watson a exigé du département de la Justice qu’on lui présente les informations censurées lors de la présentation publique du dossier.

Avant que vous ne me posiez la question, je précise que le juge Jackson a été nommé sous une administration républicaine (George W. Bush). Il est exceptionnel que le procureur général essuie une telle salve de critiques et qu’on remette aussi ouvertement en question sa crédibilité. Pour ceux et celles qui doutaient encore de la partialité de William Barr, voilà un dossier à considérer pour étoffer votre réflexion.

J’ajouterais qu’une fois de plus, on contribue à faire la démonstration que le rapport Mueller contenait bel et bien des informations nuisibles à la présente administration et que Mueller lui-même avait affirmé qu’il ne pouvait exonérer le président.

Si j’insiste sur le sujet, c’est qu’après le tourbillon Trump, lorsque le pays aura retrouvé un peu de calme et qu’on écrira l’histoire avec un peu plus de perspective, on ne pourra que déplorer un traitement aussi cavalier de l’information, des faits et des institutions.

Pour ceux et celles qui croient toujours à un système de justice indépendant, les propos du juge Walton redonnent un peu d’espoir et démontrent que certains sont prêts à se lever et à exprimer haut et fort leurs inquiétudes. En février dernier, le juge avait déjà affirmé que sous l’administration Trump, le département de la Justice se comportait comme celui d'une «république de bananes».