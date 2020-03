La pauvreté a-t-elle un âge?

Vous vous êtes souvent engagée pour servir dans des causes visant à soulager la misère humaine. Je me souviens entre autres de votre présence à « REVIVRE », un organisme d’aide en santé mentale. Je me sens donc en terrain connu avec vous et je soupçonne que vous comprendrez mon propos.

Même si je reconnais la pertinence de ce qui se fait, je me demande depuis longtemps comment il se peut qu’on entende toujours les politiciens, comme les chroniqueurs de médias, nous parler de l’aide financière qu’on doit donner aux aînés (65 ans et plus) et aux enfants ?

Comment se fait-il qu’on ne fasse jamais mention de tous les autres qui en arrachent en vivant la pauvreté au quotidien ? Ceux qui souffrent de maladies de toutes sortes (physiques comme mentales) et qui ne parviennent jamais à arriver financièrement à cause d’un trop petit revenu de travail, ou du fait qu’ils soient sur l’aide sociale ? Qui a dit que la pauvreté était réservée aux plus de 65 ou aux moins de 16 ans ?

Cette mentalité d’autrefois est désuète et ne devrait plus tenir la route. Surtout quand on sait à quel point les personnes âgées ont des revenus intéressants et possèdent même des résidences dans le sud pour y passer l’hiver. Sans parler de tout ce qu’on leur offre à 50% du coût, dont les transports en commun et certains loisirs.

Qui parle des petits salariés ou des gens prestataires de la solidarité sociale ? Bien peu selon moi. De là à penser qu’on préfère les ignorer, il n’y a qu’un pas que je franchis sans scrupule. Faut-il avoir soi-même vécu la pauvreté pour les comprendre et leur offrir mieux, eux qui souffrent en silence, pendant que personne ne s’en soucie ? Expliquez-moi pour que je comprenne !

Jean

Sans aucunement nier ce que vous avancez, car je sais à quel point vivre dans la pauvreté est souffrant, je vais vous citer de courts passages d’un rapport de l’Institut du Québec paru en avril 2019 qui dit : « La pauvreté au Québec est stable : elle n’augmente pas , mais ne diminue pas non plus, mais les personnes en situation de pauvreté le sont parfois plus longtemps...Le Québec se situe parmi les provinces les plus égalitaires au Canada...La pauvreté n’est pas une fatalité au Québec. Les inégalités relativement stables et basses, un taux de pauvreté comparable à la moyenne canadienne et une bonne mobilité sociale permettent d’espérer que les personnes en situation de pauvreté puissent accéder à la classe moyenne ou supérieure. »

Ceci étant, c’est un fait qu’aucune catégorie sociale ne devrait être exclue de la lutte contre la pauvreté. Les Banques alimentaire sont là pour nous le rappeler annuellement quand elles en décrivent dans les médias lors des guignolées du temps des fêtes, à quel point des gens, en principe de la classe médiane, viennent s’approvisionner chez elles pour terminer le mois. Ce n’est pas parce que la province se situe dans la bonne moyenne qu’il fautperdre de vue l’objectif ultime de l’annulation des inégalités sociales.