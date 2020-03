Léon Courville : après les finances, les vignes.

Léon Courville, explique comment il a développé sa passion du vin. Économiste chevronné, professeur d’université puis président de la Banque nationale, il préside maintenant aux opérations de son vignoble au Lac-Brome, où il continue d’explorer et d’améliorer la qualité de ses vins. Les Méchants Raisins dégustent avec lui une étonnante cuvée «XP». Aussi au menu : discussion sur le sangiovese et l’Italie et suggestions pour la semaine.

Invité : Léon Courville est vigneron depuis qu’il a quitté la présidence de la Banque Nationale, en 1999. Auparavant, il avait été l’économiste en chef de l’institution. M. Courville détient un doctorat en économie de l’Université Carnegie-Mellon. Il a enseigné à HEC Montréal avant de joindre la Banque Nationale, en 1984. Le vigneron a renoué avec HEC, il y a quelques années, à titre de professeur associé. Il siège aussi sur quelques conseils d’administration dont celui de PSP Investissements.

Suggestions de semaine

Nadia

Le Ragnaie, Troncone 2016, Toscana, Italie

20,55 $ - Code SAQ : 13432515 – 13 % - 1,5 g/L – BIO

Lindes de Remelluri, Rioja 2015, San Vicente, Espagne

29 $ - Code SAQ 14323821 – 13,5 % - 1,2 g/L

Patrick

Adega de Penalva 2017 Dao Portugal

11,85 $ - Code SAQ 13746485 – 12,5 % - 4 g/l

Alois Lageder Gewurztraminer 2018 Trentin Haut-Adige Italie

27,20 $ - Code SAQ 12345671 – 13,5 % - 1,5 g/l - BIO

Mathieu

Maset des Montagnes Terroirs d'Altitude Côtes-du-Roussillon 2017

20,00 $ code SAQ : 14178205. 13 % 1,3 g / l

Le Joli Rouge 2017, Languedoc aop, Domaine Virgile Joly

18,75 $ code SAQ : 12879198 13,5 % 2,1 g/l - BIO

Vin à l’aveugle (Léon Courville)

Cuvée XP (2016-2017-2018), Les Vins Léon Courville, Lac-Brome, Québec