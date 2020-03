Les coups de cœur de Gabrielle Fontaine

La comédienne Gabrielle Fontaine, qui se glisse dans la peau de la nouvelle Passe-Carreau, a conquis les cœurs des tout-petits. Cet été, la rouquine brûlera pour la première fois les planches au théâtre dans la pièce Dîner de cons et tourne présentement la troisième saison de Passe-partout. De plus, elle est la porte-parole du FIFEM – le Festival international des films pour enfants, qui se termine pendant le weekend. Entre ses adresses gourmandes et culturelles, elle nous fait découvrir ses endroits chouchous, partout en ville.

Le restaurant préféré ?

Pour les occasions spéciales, c’est sans aucun doute Le Montréal Plaza, et ce, depuis toujours ! Pour moi, c’est un restaurant indétrônable. Il est inclassable. J’y ai célébré plusieurs anniversaires. J’y ai vraiment de beaux souvenirs avec des moments éclectiques. Le service est top, au point de te sentir spécial. Le vin est super bon et pas besoin de vous dire à quel point la nourriture est délicieuse. C’est le restaurant parfait. Puis, pour un bon resto de tous les jours, j’adore le Magnolia. C’est situé au Shop Angus, à proximité de chez moi. C’est de la fine gastronomie hyper abordable. La bouffe est exceptionnelle et il y a évidemment une belle carte de vins. C’est un resto de quartier et les propriétaires sont tellement gentils.

L’endroit où prendre un verre ?

Le Bar Suzanne. C’est situé sur Duluth et Saint-Laurent. C’est proche du restaurant Majestique et du Darling. Je crois en fait que ce sont tous les mêmes proprios. Le Bar Suzanne est situé au deuxième étage et j’adore leurs grandes fenêtres lumineuses et les plantes suspendues au plafond. C’est tellement convivial comme endroit.

L’activité préférée ?

Je pratique maintenant le vélo de route ! Je me suis acheté un super vélo et c’est vraiment un sport que je combine avec une activité de plaisance. Je ne suis pas la fille la plus sportive du monde, mais j’ai trouvé une activité physique qui me détend ! L’été, mon amoureux et moi partons à l’aventure sur nos vélos et cela nous fait de superbes journées. On roule tout en admirant de superbes paysages.

Une adresse secrète à découvrir ?

L’Anticafé Hochelaga-Maisonneuve. J’ai découvert cet endroit par hasard, alors que je me promenais avec une amie sur la rue Ontario. Lorsqu’on pénètre les lieux, on a l’impression de se retrouver chez un antiquaire. En fait, le café et les bouchées sont gratuits ! Il suffit de payer le temps que tu y passes. C’est deux dollars de l’heure. C’est aussi très libre-service : tu te sers toi-même au grand buffet, dans des pots de biscuits, les machines à café... Tu peux aussi enlever tes souliers et mettre des pantoufles. On te demande de laver ta vaisselle ! C’est trop cool comme endroit. C’est décoré de divans vintage, de tables pour travailler, de vieilles lampes... C’est vraiment très éclectique.

Un mot pour décrire Montréal ?

Ouverture.