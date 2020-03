Les pompières prennent d’assaut le Quartier latin

MONTRÉAL – Des pompières en uniforme ont fièrement pris la pose au cœur du Quartier latin, jeudi soir, quelques minutes avant la première du documentaire «Femmes des casernes», de la réalisatrice Louise Leroux, aux Rendez-vous Québec Cinéma.

Les dames ne sont pas passées inaperçues, vêtues de leur uniforme, devant un camion de pompiers qui avait été garé pour l’occasion au coin des rues Saint-Denis et Émery.

Dans «Femmes des casernes», Louise Leroux braque sa caméra sur quatre guerrières du feu, deux pompières du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et deux recrues qui triment dur pour se tailler une place à leurs côtés. La cinéaste a enfilé la tenue réglementaire de la profession pour se mêler aux équipes d’intervention du SIM et témoigner de la réalité des pompières, et déconstruire les mythes qui entourent les femmes dans le métier.

«Femmes des casernes» sera présenté le dimanche 8 mars, au Cinéma Beaubien, dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Le documentaire prendra ensuite l’affiche au Cinéma du Musée à compter du 13 mars.