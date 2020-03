Marc Bergevin se confie

Une rumeur circulait il y a quelques semaines selon laquelle le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, en avait eu assez et songeait à démissionner de son poste.

S’il avoue avoir vécu des temps difficiles, Bergevin a dit avoir encore le feu sacré dans un entretien avec le réseau Sportsnet à Boca Raton.

«J’adore mon travail, a-t-il fait savoir. Chaque directeur général rencontre différents défis. À Montréal, il s’agit des attentes. C’est difficile de devancer l’échéancier et, peu importe comment tu l’expliques, parfois c’est frustrant, car tu sais ce que les partisans veulent, tu veux le leur offrir, mais ce n’est pas possible.»

«On traverse une période au cours de laquelle plusieurs problèmes surviennent : les blessures s’enchaînent, on commence à jouer mal, on ne peut plus gagner un match, on perd des avances et... je suis émotif, a confié le principal intéressé. Je le prends personnel. J’ai passé des nuits blanches et, habituellement, je dors assez bien. Mais tu prends du recul, tu parles à des gens dans ton entourage et tu te dis : "ok, c’est bon. Je vais bien aller."»

«Alors, abandonner? Non, a tranché Bergevin, mais il y a eu des temps difficiles.»

En confiance

Malgré tout ce qui est arrivé, le patron hockey du CH garde confiance en son équipe. Il se réjouit notamment de la situation au centre, une position qui représentait, il n’y pas si longtemps, le talon d’Achille de sa formation.

«Avec sa façon de jouer, nous avons la conviction que Nick Suzuki est un très bon joueur de centre. Nous croyons que Phillip Danault est un très bon joueur de centre. [Max] Domi est un bon joueur de centre. Nous avons Jesperi Kotkaniemi et Ryan Poehling. Évidemment, ils n’ont pas atteint leur apogée, mais ils s’en vont dans la bonne direction. Je crois que cette position constitue une de nos forces.»

Aussi, il importe selon lui de garder un solide noyau de vétérans pour encadrer les jeunes. Deux de ces joueurs d’expérience, Tomas Tatar et Jeff Petry, ne sont même pas venus près d’être échangés à la date limite des transactions, a confirmé le DG du Tricolore. Il a reçu des appels à leur sujet, mais il n’a jamais initié ceux-ci.

De plus, Bergevin a nié catégoriquement une rumeur selon laquelle Carey Price était malheureux et pourrait demander de quitter l’organisation.

«Jamais, jamais, jamais», a-t-il martelé.

Pour l’amour du Canadien

Bergevin pourrait-il être tenté d’effectuer une transaction améliorant son équipe à court terme afin de sauver sa peau? Puisqu’une quatrième exclusion consécutive des séries pourrait lui coûter cher, plusieurs partisans sont préoccupés à l’idée de voir le DG saboter l’avenir de l’organisation.

«Si je devais être congédié demain matin, évidemment, on n’aurait pas amené la coupe Stanley à Montréal. Mais dans l’ensemble, je suis fier de ce qui a été fait. Je crois que l’organisation est dans un bon état pour ce qui est du plafond salarial, des espoirs, des choix au repêchage et des jeunes joueurs. Je n’effectuerai jamais une transaction pour sauver mon emploi en plaçant l’organisation dans une situation risquée. J’ai trop d’honneur et trop de respect pour le Canadien. Et pour le propriétaire Geoff Molson.»