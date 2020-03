Mars en douceur!

Le troisième mois de l’année est déjà arrivé! Mars annonce la douceur : les températures s’adoucissent, c’est temps de pause pour plusieurs étudiants et parents du Québec et on passe à l’heure d’été, ce week-end! Pour goûter à la véritable dolce vita, à Montréal, je vous propose de la gastronomie italienne, d’excellents vins et une détente au spa en famille.

MANGER : Nouvelle adresse italienne au centre-ville

Photo courtoisie

C’est sur le boulevard Robert-Bourassa, dans l’ancien presbytère de la Cathédrale Christ Church, que le restaurant italien Osteria MKT a déménagé de leur ancienne adresse sur la rue Metcalfe. La raison? La demande croissante de demandes pour des événements corporatifs et privés. On y retrouve un espace 5 à 7 avec coin bar une immense salle à manger. Côté bouffe? Une cuisine italienne raffinée composée d’ingrédients frais. Tous les classiques de la nonna sont revisités par le chef Marcel Machado. On commence par les entrées composées de petits plats de Polpette con polenta (boulette de viande et polenta crémeuse) ou encore l’Insalata di polpo (salade de pieuvre grillée). Puis, comme plats de résistance, découvrez les délectables assiettes de pâtes de ravioli, de risotto, mais surtout du plat signature légendaire Pici alla contadina, une copieuse assiette composée de pâtes fraîches nappées d’un ragoût de cinq viandes à la crème tomatée. C’est délicieux sans bon sang. Pour ma part, j’ai absolument adoré la côte de veau de lait du Québec grillé aux tomates rôties accompagnée de choux de Bruxelles et purée de pommes de terre à la truffe. Miam! (1333 boulevard Robert-Bourassa, Montréal)

BOIRE : La buvette du bonheur : vinvinvin!

Photo courtoisie

Vous connaissez mon amour du vin! Dans la Petite-Patrie, se trouve le bar à vin vinvinvin, qui a ouvert ses portes l’été dernier. Cette buvette de quartier qui remporte un succès monstre, (car tous les vendredis et les samedis, l’endroit est bondé de gens), nous offre une carte spécialisée en vins nordiques provenant de pays comme la Slovaquie, la République-Tchèque, l’Autriche, l’Allemagne et plus encore. Mes papilles ont explosé de joie avec le vin blanc minérale québécois du vignoble Beauchemin à Yamachiche. Finalement, le vinvinvin est l’endroit idéal pour se réunir entre amis, car l’ambiance est festive, hyper conviviale et chaleureuse. Et vous chers amateurs de vins, vous serez plus que servie! (1290 Beaubien Est, Montréal)

SORTIR : L’expérience Børn au Strom Spa

Photo courtoisie

Alors que la semaine de relâche se termine bientôt, profitez de la douceur du spa avec vos enfants! C’est ce que vous propose le Strøm spa nordique avec les matinées Børn, qui consiste à faire découvrir à vos enfants âgés de 4 ans et plus, un circuit thermal spécialement adapté pour eux. Des bains chauds aux bains froids, aux mini séances de massages, vos tout-petits seront initiés au bonheur de la détente! Un menu déjeuner santé est également disponible. Veuillez noter que les matinées Børn débutent à 7 heures et demie et que les réservations sont requises. (Dans tous les Strom spa – Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke et Vieux-Québec)