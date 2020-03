Mikael Zewski toujours dans le doute

Le gala du 28 mars prochain, qui mettra en vedette Artur Beterbiev au Centre Vidéotron de Québec, devait en mettre plein la vue aux amateurs de boxe. Cependant, il y a toujours des points d’interrogation quant à la sous-carte.

Mercredi, l’adversaire d’Oscar Rivas (26-1-0, 18 K.-O.), Scott Alexander, a déclaré forfait et a été remplacé par Devin Vargas (22-6-0, 9 K.-O.). De plus, le Québécois Mikael Zewski (34-1-0, 23 K.-O.), qui devait lui aussi se battre contre Frederick Lawson (28-2-0, 21 K.-O.), est toujours dans le doute en raison d’une fracture à un pouce.

«Ma blessure vient de mon dernier combat, a indiqué Zewski, jeudi, lors de l’émission "Les Partants" de la chaîne TVA Sports. Le 23 novembre dernier [contre Alejandro Davila], je me suis fracturé le pouce au 3e round de mon combat et j’ai été dans le plâtre pendant six semaines.»

«Le camp d’entraînement pour le 28 [mars] a pris un peu de retard. Les choses vont quand même bien, mais chaque fois que j’ai une douleur, je suis un peu dans le doute. Ça va quand même bien à l’entraînement. On va avoir une rencontre aujourd’hui avec toute l’équipe et on va prendre une décision par rapport au 28 [mars] à savoir si ça vaut la peine de prendre le risque. Comment mon équipe médicale voit ça? Comment mon "physio" voit ça? Et comment mon entraîneur voit ça?»

Pour sa part, Beterbiev (15-0-0, 15 K.-O.) défendra ses titres des mi-lourds du WBC et de l’IBF contre le Chinois Fanlong Meng (16-0-0, 10 K.-O.).