Optimistes quant à l’avenir de l’automobile, Marc-André Gauthier et Germain Goyer répondent à ceux qui disent que l’automobile est de plus en plus plate. Les deux animateurs présentent les modèles qu’on a le plus hâte de voir dans ce nouvel épisode de Podcast de chars sur QUB Radio.

