Pro d’impro... en entretien d’embauche ?

Improviser en entrevue, est-ce l’équivalent de se lancer dans le vide ? Pas tout à fait ! Voici comment utiliser les techniques d’improvisation pour briller devant un recruteur.

« L’improvisation, c’est le contraire de la non-préparation ! C’est plutôt d’être capable de faire face à toutes les éventualités », souligne d’emblée Armand du Verdier, directeur général chez Osez, Improvisez !, qui offre des formations de théâtre d’improvisation en milieu professionnel depuis 2018.

« Quand je suis parti de France pour m’installer à Montréal, en 2010, je ne connaissais personne, raconte-t-il. Au baccalauréat en administration à HEC Montréal, j’ai fondé une ligue d’impro. Je me suis intégré de cette façon. Plus tard, j’ai été invité à créer un cours expérimental de gestion par improvisation à HEC. Certaines personnes sont très calées dans ce qu’elles font, mais n’ont pas de facilité à l’exprimer. J’ai vu les effets sur les participants très rapidement. Ça peut réellement aider ! »

Comment ? « Les moteurs utilisés en improvisation peuvent être repris dans la vie de tous les jours. J’en ai identifié cinq, que j’ai développés pour mettre en place mon programme », explique Armand du Verdier. Les voici.

Lâcher prise

« C’est l’élément le plus important, affirme Armand du Verdier. Le jugement des autres ou envers soi-même est un grand frein dans les situations critiques. C’est bien sûr difficile de lâcher prise quand on passe une entrevue pour l’emploi de nos rêves... L’idée, c’est plutôt d’être ouvert à toutes les possibilités en restant soi-même. Se tromper est souvent la plus belle chose qui peut arriver : c’est là que la magie opère. Il faut accepter qu’on n’ait jamais vraiment le contrôle. »

Surveiller sa posture

Pas question d’afficher une mine sombre, les bras et les jambes croisées ! « Il faut avoir conscience de notre corps. Notre posture parle beaucoup de notre état mental. La manière dont on se tient risque d’influencer la perception des autres sur soi. C’est important d’adopter une posture d’ouverture en entrevue », estime Armand du Verdier.

Écouter (vraiment)

Sous le coup du stress, on peut être moins réceptif à ce qui se passe autour de soi. « Pourtant, c’est crucial de comprendre et utiliser ce qui nous est transmis, précise le directeur d’Osez, Improvisez !. Je ne parle pas ici de l’information brute, mais plutôt de détails, comme la réaction de l’autre à nos propos. Cette approche est nécessaire pour rebondir et ajouter de la valeur à ce qui se passe ! »

Gérer sa perception des expériences

Un point primordial, selon Armand du Verdier. « Après une entrevue, beaucoup peuvent avoir une vision négative de leur performance... Si on oriente plutôt notre réaction de manière positive, on risque d’être moins affecté si l’expérience s’avère moins concluante que prévu. »

Privilégier la coopération

« Qu’on soit dans un match d’improvisation ou devant un recruteur, il faut être capable de reconnaître la responsabilité commune du résultat, enchaîne Armand du Verdier. C’est important de célébrer chaque petite victoire ou de souligner un effort louable. » Tout ça, dans la bienveillance envers soi et les autres. « C’est la notion qui permet de bien improviser, selon moi. Ça ne peut pas se faire tout seul. On a besoin des autres pour avancer ! »