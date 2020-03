Procès d'Éric Michaud: L'enfant aura «des séquelles psychologiques importantes»

C’était au tour de la défense de présenter sa preuve au cours du procès d’Éric Michaud au palais de justice de Shawinigan. Celui qu’on accuse d’avoir trempé les mains d’un bébé de 15 mois dans une friteuse n’a pas témoigné dans le cadre de son procès.

Deux témoins ont été entendus jeudi après-midi soient Carl Boulianne qui travaillait pour le Service incendie de la Ville de Shawinigan et le chimiste Jocelyn Gagné. Il a été question du thermomètre infrarouge utilisé pour mesurer la température de l’eau du bain. Le chimiste remet en doute l’appareil utilisé. Jocelyn Gagné a effectué plusieurs tests avec un thermomètre à immersion et soutient avoir obtenu une température différente.

L’avocate d’Éric Michaud affirme quant à elle qu’il y a absence de preuve pour culpabiliser l’accusé. Me Pénéloppe Provencher a rappelé au jury qu’aucune trace d’huile n’a été retrouvée sur le comptoir et le plancher de la cuisine ni de traces d’ADN à l’intérieur de la friteuse.

La défense avance que l’enfant de 15 mois a été brûlé accidentellement avec l’eau du bain alors que la Couronne prétend que les mains de la fillette auraient été plongées dans une friteuse.

Lundi, les avocats seront appelés à présenter leurs plaidoiries. Le juge Étienne Parent donnera par la suite ses directives au jury avant les délibérations.

Un enfant marqué à vie

Le psychologue Paul Langevin maintient que la fillette qui aura bientôt 4 ans aura des séquelles psychologiques importantes. Malgré son jeune âge, elle risque d’avoir des souvenirs assez clairs des événements.

Toujours selon le psychologue, elle pourrait développer une peur des hommes et craindre les sources de chaleur.

«À cet âge-là, elle revit sans cesse les évènements. Elle a vécu un traumatisme et plus ça va aller... plus elle va poser des questions. Pourquoi j'ai les mains comme ça? Qui m'a fait ça? Pourquoi mes mains ne sont pas pareilles... Il faut répondre à ses questions sans mentir», explique Paul Langevin.

-Avec les informations de Charel Traversy