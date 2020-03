«Un Michaud sur son 36»: la revanche symphonique de Patrice Michaud

MONTRÉAL | Patrice Michaud n’a jadis pas obtenu un grand succès au sein de l’harmonie de son école secondaire et s’est gentiment fait rediriger vers les arts plastiques. Il s’offre aujourd’hui une revanche méritée avec le spectacle «Un Michaud sur son 36, en mode symphonique», qui a transporté la Salle Wilfrid-Pelletier, jeudi soir.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

«C’est mon "band"!» s’est exclamé Patrice Michaud au sujet de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ), qui l’accompagne dans cette joyeuse et émouvante aventure de concert orchestral, dans son rigolo monologue d’ouverture. Il est vrai que l’OSQ et son chef David Martin se déplacent pour suivre Patrice, d’abord à Québec, puis à Montréal et enfin à Joliette, comme le ferait n’importe quel groupe sur la route.

Quelques minutes plus tôt, l’assistance avait échappé un murmure d’approbation attendri à la levée du rideau, à la vue des 62 musiciens répartis sur scène, harpe et violoncelle à l’extrémité, violons en première rangée et piano encore plus à l’avant. La Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts laissant généralement la somptuosité des grands ensembles à sa voisine la Maison symphonique, l’instant était d’autant plus magique.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Complicité

Le jubilaire n’a pas tardé à gagner son terrain de jeu, en s’avançant près de ses pairs du pas nonchalant qu’on lui connaît désormais, lui qui trône dans nos palmarès depuis plus de cinq ans et qui collectionne les Félix.

Lui-même a probablement été surpris de l’ovation qui l’attendait. On avait visiblement hâte de baigner dans sa poésie ludique au rythme des envolées cordées et cuivrées, et c’est au son de «L’Anse blanche» que la soirée a débuté. La trame musicale se suffisant à elle-même, comme la voix de Michaud, l’un et l’autre semblaient détachés, presque indépendants, mais résonnaient en parfaite harmonie. Comme si Michaud et ses comparses jouaient main dans la main, en «duo à 60», sans empiéter sur le terrain de l’autre. Chacun dans son espace, dans le respect et la complicité, mais en parfaite union.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Se sont ensuite enchaînés, comme les doux maillons d’une chaîne de mots, d’images fantasmées, de superpositions d’accords, des pépites des trois albums de Michaud parus depuis 2011, «Le triangle des Bermudes», «Le feu de chaque jour» et «Almanach». Certains morceaux entendus mille fois, d’autres plus rarement explorés, et ce, dans un parfait équilibre.

Réarrangés par Antoine Gratton et Gabriel Desjardins, au gré des particularités de chaque refrain, «Le feu de chaque jour», «Des hommes ordinaires» (qu’il n’avait pas interprétée «depuis plusieurs années»), «Chercher ton sud» (magnifique déclaration d’amour), «Julie revient, Julie s’en va» (qu’on a ponctué de tapements de mains enthousiastes), «Mécaniques générales» (chantée par tous), «La saison des pluies», «Jusqu’à ce que je tombe», «Je cours après Marie» (et ses fins de vers carillonnées), «Éloïse» (que Michaud, mutin, a livrée en dansant et en se penchant sur son pied de micro sous les gloussements du parterre), «Kamikaze» (en clôture) et quelques autres joyaux, ont pris un nouveau sens et ont ravi à chaque fois.

Poésie

On le savait charmant et attachant, mais Patrice Michaud en a remis une couche jeudi avec des intermèdes parlés aussi drôles qu’adorables.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

«Ch’pas laite, hein?», a-t-il pavoisé d’entrée de jeu avant de retirer son veston et de se lancer dans le récit de son rapport à la musique classique, né dans son enfance grâce aux films d’action qu’il dévorait (dont «Retour vers le futur»). Le privilégié s’est d’ailleurs gâté en admirant l’OSQ, émerveillé, revisiter le thème de «Star Wars» un peu plus tard dans le spectacle.

C’est dans la foulée de ses confidences qu’il est revenu, amusé, sur son bref passage aux ateliers musicaux de sa polyvalente. Compatissant, le jeune papa a levé son chapeau aux parents d’enfants qui apprennent à jouer de la trompette. «Dans le domaine de la dépression, la trompette, c’est très bien», a-t-il décrété.

Notre hôte est même allé jusqu’à gratifier d’un «À vos souhaits» un(e) spectateur(trice) qui venait d’éternuer.

Mais l’homme ne sait pas être que léger; il manie la poésie avec brio, et c’est dans cet esprit qu’il a déclamé avec intensité, à mi-parcours, «La faille de San Andreas» comme on raconte une histoire, porté par une décalade théâtrale de la part des instrumentistes. Le moment s’est conclu dans l’envoûtement, quelques minutes avant que Michaud envoie son public se désaltérer le temps d’un entracte.

«Et si on visait le nivellement par le beau?» a proposé l’artiste, ému, au terme de cette puissante parenthèse.

Avec plaisir, Patrice.

«Un Michaud sur son 36, en mode symphonique», sera à nouveau présenté au Centre culturel de Joliette le dimanche 8 mars.