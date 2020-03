FLAGEOLE, Jean



Le 2 mars 2020, à l'âge de 79 ans est décédé M. Jean Flageole, de Brossard, époux de feu Mme Thérèse Vaillancourt.Il laisse dans le deuil ses fils Éric et Marc (Julie), sa petite-fille Sophie, son frère Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le samedi 7 mars 2020 de 18h à 21h ainsi que le dimanche 8 mars 2020 à compter de 10h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Québec.