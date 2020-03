ST-HILAIRE, Micheline



Au Centre d'hébergement René Lévesque, le 1 mars 2020, est décédée à l'âge de 77 ans, madame Micheline St-Hilaire, épouse de monsieur Louis Chrétien.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie et Éric (Annie), ses petits-enfants Gabriel et Xavier, sa soeur Édith, ses beaux- frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 mars 2020, de 15 h 30 à 18 h 30 à la:Un hommage en mémoire à sa vie sera célébré le dimanche 8 mars 2020 à 18 h 30 en la Chapelle Curé- Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.