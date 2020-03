DUGUAY, Bernadette

(née Guilbault)



À Montréal, le 4 mars 2020, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée Mme Bernadette Guilbault, épouse de feu Roger Duguay.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Elizabeth (André), Gilbert (Ginette), feu Daniel, Sylvain, Line (Gabriel), Nathalie (Alain), ses douze petits-enfants, ses seize arrière-petits-enfants, sa nièce Lorraine, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 8 mars de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures ainsi que le lundi 9 mars dès 9 heures. Les funérailles auront lieu le lundi 9 mars à 11 heures en l'église de la Visitation (1847, boul. Gouin Est, Montréal) suivies du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Des dons à L'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.