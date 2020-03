VAILLANCOURT, Denis



Au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, le 3 mars 2020 à l'âge de 90 ans est décédé Monsieur Denis Vaillancourt, époux en premières noces de feu Patricia Vermette et en secondes noces de feu Lisette Pare. Il laisse dans le deuil son fils Pierre, sa soeur Jeannine, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le samedi 7 mars à compter de 12h. Les funérailles seront célébrées le même jour à 14h en l'église de La Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie au 1847, boul. Gouin Est, à Montréal.Un don à la Fondation Gracia destiné au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci serait apprécié.