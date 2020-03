Coronavirus: aucun Canadien infecté sur le «Grand Princess», selon le ministre François-Philippe Champagne

Aucun Canadien ne serait infecté sur le «Grand Princess», a indiqué vendredi le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne.

«Les passagers actuels seront testés pour le virus sur le navire, a-t-il indiqué. Au moment actuel, aucun cas n'a été confirmé. Nous suivons la situation de près et sommes en contact avec la compagnie de croisière et les autorités locales.»

235 Canadiens sont à bord du navire de croisière «Grand Princess» qui est au large de San Francisco, en Californie, où les autorités ont déclaré l’état d’urgence mercredi en raison de la propagation de l’épidémie du COVID-19.

Ce bateau de croisière, abritant 2422 passagers et 1111 membres d’équipage, a fait un aller-retour de San Francisco au Mexique, entre le 10 et le 21 février.

Les autorités de cet État américain ont dû prendre des mesures exceptionnelles après l’annonce de la mort d’un homme de 71 ans qui a succombé au coronavirus après avoir séjourné sur ce bateau. Il y aurait également un second cas de COVID-19, un résident de Sonoma.

«Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la santé et la sécurité de la population canadienne, tant au pays qu’à l’étranger», a rappelé le ministre.

Les Canadiens qui ont besoin d'une assistance consulaire d'urgence peuvent appeler le consulat général du Canada à San Francisco au 1 844 880-6519 ou le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence à Ottawa, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1 613 996-8885 ou au 1 800 387-3124(sans frais aux États-Unis et au Canada uniquement).