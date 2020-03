Bernie ou Biden

Quiconque s’intéresse à l’avenir de nos démocraties s’intéresse à l’élection présidentielle américaine de novembre prochain. L’influence des États-Unis sur notre avenir est si importante que nous devons être minimalement préoccupés par ce qui se passe au sud de la frontière.

Le décisif Super Tuesday étant terminé, la bataille démocrate s’éclaircit et se divise maintenant en deux camps : à gauche, Bernie Sanders, que tous voyaient filer vers la victoire, et au centre Joe Biden, à bout de souffle et sans financement il y a quelques jours à peine.

Comme quoi les quelques tapes des candidats retirés – Buttigieg, O’Rourke, Klobuchar et Bloomberg - sur les épaules d’un Joe Biden amorphe et hésitant ont suffi pour réanimer l’oncle Joe.

Un revirement de situation si soudain que la plupart des observateurs politiques affirment n’avoir jamais observé un changement aussi drastique dans l’opinion publique.

Sans aucun doute, l’ultime gagnant du Super Tuesday est le survenant Biden. En remportant 10 États sur une possibilité de 14, l’ancien vice-président d’Obama doit maintenant être considéré comme le meneur de la course démocrate, et donc la cible.

En revanche, c’est tout un lendemain de veille pour Bernie. Chez les partisans démocrates, le candidat de 77 ans, Biden, a pulvérisé son adversaire de 78 ans, Bernie, dans la plupart des États, dont avec des avances de 30 points en Virginie et Caroline du Nord, de 25 points en Oklahoma, de 20 points au Tennessee et de 50 points en Alabama. Cela dit, si le revirement de situation des derniers jours nous apprend une chose, c’est que les bonnes cartes que Biden possède ne sont pas garantes de ce que le hasard déposera sur la table pour la suite.

Le cas Biden

Commençons avec le cas Biden. Par ses politiques consensuelles, il est évident que Biden a plus de chances d’attirer les modérés démocrates et républicains, nécessaires à la défaite de Trump.

L’élection de mi-mandat de 2018 tend en effet à donner raison à ceux qui croient que la prochaine élection se jouera au centre de l’échiquier politique américaine, et non vers la gauche comme le croit Bernie. Parmi les 41 gains arrachés aux républicains à la Chambre des représentants, 34 proviennent de candidats plutôt modérés et seulement sept du Congressional Progressive Caucus.

De plus, après quatre ans de mélodrame Trumpien, plusieurs retrouvent dans la candidature de Biden la possibilité d’une certaine accalmie politique, ce que la Political Revolution de Sanders ne propose pas aux Américains.

On peut également discréditer les appuis que Biden a reçus au cours derniers jours, en affirmant qu’il est le fruit du travail de l’establishment démocrate. Peut-être. Mais voulu ou non, le bon vieux Joe a réussi là où les autres modérés ne sont pas parvenus à le faire : insuffler un vent d’unité au sein du Parti démocrate.

Ce que Bernie n’a pas réussi jusqu’à présent, surtout auprès des électeurs de la candidate retirée Elizabeth Warren. Il n’a qu’à lui à blâmer.

Le cas Bernie

De son côté, le sénateur du Vermont estime que les mesures progressives qu’il entend mettre en place visent la même clientèle qui a été charmée par Trump en 2016. Cette clientèle, c’est ceux et celles qui ont souffert de la délocalisation ou de l’automatisation de leur travail, principalement dans les États de la Rust Belt, soit l’Ohio, le Michigan et la Pennsylvanie.

L’autre argument avancé par les partisans de Sanders réside dans le fait qu’il soit considéré comme un outsider et en dehors de l’establishment démocrate. Son indépendance face à ce que plusieurs considèrent être au cœur des maux américains – lobbys, compagnies d’assurance, Wall Street et les ultra riches – le rend extrêmement attirant pour l’électorat désabusé par la classe politique américaine.

Son programme – un système universel de santé gratuit, l’élimination des dettes étudiantes et la taxation des plus riches – semble éveiller une part de la jeunesse américaine, qui voit dans le candidat de 78 ans la possibilité que leurs aspirations se traduisent réellement.

Le problème que Sanders risque de rencontrer est le même qu’il a rencontré lors du Super Tuesday : une participation électorale décevante de la part des jeunes électeurs qui ne votent pas dans les mêmes proportions que leurs aînés.

***

Malgré tout cela, une vérité s’impose. Personne, au moment où on se parle, ne peut répondre à la véritable question de l’urne américaine. Qui est le mieux placé pour battre Donald Trump ?

Alors que Sanders doit compter sur une participation miraculeuse des jeunes électeurs pour espérer battre Trump, Biden doit absolument démontrer qu’il est plus qu’une roue de secours, ce qu’il n’a pas réussi à prouver pour le moment.

Si une certitude demeure, c’est que celui qui sera désigné comme candidat démocrate devra assurément mener une campagne qui sera plus qu’une croisade anti-Trump. L’élection de 2016 en est l’incarnation même.

Que ce soit Bernie ou que ce soit Biden, l’un des deux devra mener une campagne qui prouvera aux Américains qu’ils méritent mieux pour leur avenir que Donald Trump.

Sur ce point, Bernie a un pas d’avance. Il n’en revient qu’à Biden de prouver qu’il est aussi capable de faire ce même pas.