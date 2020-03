Coronavirus: tous les voyageurs rentrant au pays appelés à la vigilance

OTTAWA | L’Agence de la santé publique du Canada demande désormais à tous les voyageurs rentrant au pays, peu importe d’où ils reviennent, à porter une attention particulière à leur état de santé dans les 14 jours et à s’isoler au moindre symptôme.

«Avec autant de pays répertoriant des cas de COVID-19, tous les voyageurs doivent être très vigilants et surveiller de très près leur santé [...] Au premier signe de symptôme, restez à la maison», a dit vendredi après-midi l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

Jusqu’ici, l’épidémie de coronavirus se manifeste dans plus de 90 pays et plus de 100 000 personnes ont été touchées. Au Canada, 51 cas ont jusqu’à présent été signalés, dont 26 en Ontario, 21 en Colombie-Britannique, trois au Québec et un en Alberta.

Un des cas en Colombie-Britannique est plus préoccupant parce qu’il est le premier qui ne semble pas être lié à un voyage dans une zone touchée par la maladie.

«Cela soulève des questions à savoir s’il n’y a pas un risque de transmission plus répandue dans cette communauté», a expliqué la Dre Tam en ajoutant que les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique mènent une enquête approfondie à ce sujet.

Par ailleurs, l’administratrice en chef de la santé publique a découragé les Canadiens d’opter pour des voyages de croisières dans le contexte, surtout les personnes âgées ou ayant un condition médicale particulière.

«Je demande aux Canadiens d’y repenser à deux fois [...] Les bateaux de croisières présentent des environnements où le COVID-19 peut se répandre facilement», a-t-elle dit.

Mercredi, le navire de croisière «Grand Princess» a été immobilisé au large de San Francisco, en Californie, où les autorités de l’État ont déclaré l’état d’urgence après qu’un ancien passager du bateau soit mort des suites du COVID-19.

Deux cent trente-cinq Canadiens sont à bord du bateau, sur un total de 2422 passagers et 1111 membres d’équipage.