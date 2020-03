Émilie-Romagne: le sangiovese autrement

Le sangiovese est de loin le cépage le plus connu d’Italie, mais son origine demeure mystérieuse.

Il existe de nombreuses études et théories sur la provenance et le nom (« Sanguis Jovis » ou « sang de Jupiter ») du célèbre cépage, mais aucune ne fait l’unanimité. Un seul consensus existe : le sangiovese serait né quelque part entre la Toscane et la Romagne. Considérant que, dans sa folie de grandeur, le petit dictateur Mussolini a choisi de modifier les limites géographiques de l’Émilie-Romagne pour faire passer une partie du vignoble en Toscane, on se doute que le débat n’est pas près d’être réglé. Qu’à cela ne tienne, le sangiovese d’Émilie-Romagne a tendance à se démarquer de celui de ses voisins toscans (Chianti, Brunello, Bolgheri, etc.) par son style plus gourmand sans pour autant perdre en élégance. De retour d’un court séjour dans cette magnifique région qui s’étend des montagnes Apennins à la mer Adriatique, les trois communes à surveiller selon moi sont Modigliana, Serra et Marzeno. C’est sur cette dernière commune, la plus petite des 12, qu’on retrouve l’un des meilleurs producteurs : Zerbina (surveillez les arrivages en juin). Je passe sous silence les vins d’Umberto Cesari qui sont largement diffusés au Québec (le Liano, notamment), mais dont le style sucrailleux est, à mon sens, une pâle représentation de la qualité des vins de la région.

Poderi dal Nespoli, Nespolino 2018, Romagna

★★½ | $½

Une bonne introduction au sangiovese de la région. Un rouge au nez typique avec ses notes de cerise, de framboise et une touche mentholée. En bouche, on sent le vin bien en chair et structuré par des tanins semi-corsés. L’acidité marquée apporte un effet salivant en finale et de la buvabilité. Aussi bon, sinon meilleur que de nombreux chiantis vendus à plus de 20 $.

Italie 13 % | Vin rouge | 15,95 $ | 4,5 g/L | BIO

Code SAQ : 13913221

Condé Sangiovese di Romagna Superiore 2015, Émilie-Romagne

★★★ | $$½

Un sangiovese au style plus moderne élaboré par une maison qui se donne les moyens pour faire des vins de qualité. Élevé en fûts de chêne de Slovénie de 35 hectolitres, il offre des tonalités aguichantes de fruits noirs mûrs, de moka et de buis. En bouche, c’est riche, volumineux et doté de tanins charnus. L’ensemble demeure digeste, merci à nouveau à l’acidité naturelle du sangiovese. Une alternative intéressante pour les amateurs de Liano.

Italie 13,5 % | Vin rouge | 23,50 $ | 1,5 g/L

Code SAQ : 14306351

Terra Di Brisighella, I Gessi 2015, Romagna Riserva

★★★★ | $$$

Élaboré par l’une des sept coopératives de la région, ce sangiovese provient de Brisighella, une commune qualitative collée sur celles de Modigliana et Marzeno mentionnées en introduction. Vinifié et élevé en vieilles barriques pendant plus de 20 mois avant de reposer huit mois en cuve inox, le vin déploie des parfums invitants de fruits noirs, de rose et de poivre. La bouche est séveuse et structurée par des tanins mûrs et étoffés. Longue finale évoquant le cuir et le balsamique. Un vin de table à servir avec le gibier ou les viandes braisées.

Italie 13,5 % | Vin rouge | 29,05 $ | n.d. g/L

Code SAQ : 14347929

San Valentino, Scabi 2018, Sangiovese di Romagna Superiore

★★★½ | $$

Vinifiée par le talentueux Roberto Mascarin, cette cuvée Scabi fait partie des meilleurs sangiovese sous les 20 $. Élevé six mois en cuves inox (50 %) et en barriques de 2e passage (50 %), il offre un nez évocateur de cassis, de réglisse, de violette et de fumée. C’est nourri, de bonne densité avec des tanins souples et étoffés. Finale fraîche et savoureuse. Un incontournable si vous souhaitez comprendre l’esprit du sangiovese d’Émilie-Romagne.

Italie 14 % | Vin rouge | 18 $ | 3 g/L | BIO

Code SAQ : 11019831

Celli, I Croppi 2018, Romagna Albana Bertinoro Secco

★★★ | $$

Avec le trebbiano, l’albana est le cépage blanc le plus cultivé d’Émilie-Romagne. C’est aussi celui qui, à mon humble avis, donne les vins les plus intéressants, que ce soit en sec, doux ou liquoreux. Il évoque ici une sorte de croisement entre le chenin et le sauvignon. Parfums de miel, de pomme, d’abricot et d’herbe fraîche. C’est ample, bien sec, énergique, se terminant sur une jolie amertume. Une belle découverte.

Italie 14 % | Vin blanc | 19,95 $ | 3,3 g/L

Code SAQ : 14031895

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

