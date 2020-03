En attendant l’Olimpia

FRISCO | L’Impact fait un détour dans le nord du Texas pour affronter le FC Dallas, samedi après-midi, avant de revenir à la maison pour poursuivre son parcours en Ligue des champions, dès mardi.

Même si, en apparence, on pourrait croire que l’équipe mettra plus l’accent sur la rencontre de quarts de finale face à l’Olimpia au Stade olympique, c’est loin d’être le cas.

« À l’interne, on n’a même pas encore parlé du match de mardi, même si je sais que c’est cliché de dire qu’on y va un match à la fois », a soutenu Samuel Piette.

« J’ai l’impression que, cette année, on ne regarde pas trop loin et c’est quelque chose de positif pour nous. »

Peu connu

L’Impact affronte un FC Dallas qui a remporté son premier match 2 à 0 contre l’Union de Philadelphie. Mais c’est aussi une équipe moins bien connue du Bleu-blanc-noir.

« C’est difficile de cerner cette équipe parce qu’on ne voit pas beaucoup les équipes de l’Ouest, même si on a accès à la même banque d’images vidéo », a reconnu Piette.

« C’est une équipe un peu étrange parce que je ne connais pas vraiment les joueurs. Ils ont une identité très forte avec beaucoup de jeunes joueurs de leur académie. »

Cela dit, pas question de mettre trop d’énergie à penser à ce que Dallas peut offrir sur le terrain.

« Avec notre volonté d’imposer notre jeu et de jouer à notre manière, ça serait une erreur de trop se concentrer sur l’autre équipe. »

Bonne équipe

Thierry Henry, qui donne l’impression de ne rien laisser au hasard, a une idée un peu plus arrêtée sur l’adversaire du jour.

« C’est une équipe qui aime jouer au ballon, qui est très difficile à manœuvrer. Ils ont réussi à battre une équipe de Philadelphie qui n’est pas facile à manœuvrer. »

Même si la formation texane compte beaucoup sur son académie pour garnir ses rangs, elle possède un noyau de joueurs aguerris.

La défensive est solide avec, notamment, Ryan Hollingshead, Matt Hedges et Reto Ziegler. En milieu de terrain, Fafà Picault n’est pas le dernier venu, tout comme Michael Barrios.

Puis, il y a Zdenek Ondrasek, un grand attaquant tchèque qui peut être dérangeant pour les gardiens adverses.

Rotation

Avec deux matchs en l’espace de 72 heures, il sera intéressant de voir quel genre de rotation fera Thierry Henry dans ses rangs.

Notons qu’il est privé des arrières Rudy Camacho (genou) et Jukka Raitala (péroné), de même que de l’ailier Lassi Lappalainen (jambe).

« On a eu pas mal de blessures, peu importe l’équipe qu’on aura, on fera le maximum », a simplement mentionné Henry.

Il serait étonnant qu’il touche à sa brigade défensive, mais il pourrait jouer avec ses milieux de terrain.

Expérience

Par ailleurs, Rod Fanni a dû s’habituer à des partenaires différents à chacun des trois matchs qu’il a disputés cette saison.

« J’utilise mon expérience et j’arrive rapidement à m’adapter. La chance que j’ai, c’est que j’ai des gars autour de moi qui sont à l’écoute », a expliqué le vétéran de 38 ans.

Fanni se dit à l’aise de jouer à trois arrières centraux et a lui aussi tenu à corriger la perception très défensive que les gens ont de l’équipe.

« Ce n’est pas du tout notre identité de jouer à cinq défenseurs. On joue vraiment vers l’avant.

« Mais l’image tampon qui reste, c’est ce qu’on a fait contre Saprissa, mais c’était des situations exceptionnelles. »

L’importance de savoir s’adapter

Depuis que l’Impact a amorcé sa saison, Thierry Henry met beaucoup l’accent sur l’importance d’avoir une équipe qui est capable de s’adapter en cours de match.

Il l’a encore précisé quand il a parlé de la rencontre face au FC Dallas, jeudi matin.

« On verra ce que Dallas va nous donner. Parfois, on prévoit jouer d’une certaine façon, et parfois, tu peux le faire et d’autres fois, c’est différent. »

Et Henry a insisté pour dire que le but n’est pas de voir ce que l’autre équipe apporte et de s’ajuster ensuite. Il faut savoir lire le match, tout simplement.

« Je n’attends pas de voir ce qu’ils vont faire, mais, parfois, l’allure du match dicte ce qui va se passer. Par exemple, la Nouvelle-Angleterre nous a laissé le ballon, on a fait avec. »

Pas figé

Cette volonté d’avoir une équipe malléable, qui s’adapte aisément et rapidement, est partagée par les joueurs.

« Il nous inculque beaucoup la notion selon laquelle un match n’est pas figé et [que] ça peut évoluer », a précisé Rod Fanni.

Samuel Piette remarque, pour sa part, une belle évolution par rapport à ce que l’équipe proposait dans le passé.

« On a démontré beaucoup de capacité à s’adapter au cours de nos trois premiers matchs. Le personnel est proactif et prêt à réagir.

« C’est la différence cette année, j’ai l’impression qu’on ne s’en tient pas uniquement à un plan de match, on peut s’adapter et réagir rapidement. »

Plus clair

Si cette capacité d’adaptation s’installe bien dans l’effectif, c’est possiblement parce que les choses sont plus claires.

Selon Rod Fanni, les joueurs ont aussi plus de liberté, ce qui est déterminant pour implanter une telle adaptabilité au cours d’un même match.

« J’ai l’impression que, depuis le début du camp d’entraînement, les joueurs ont plus de certitudes. Chacun à son poste sait ce qu’il a à faire et on a une meilleure capacité d’adaptation. »

Avant, le plan de match était peut-être trop rigide pour permettre des changements à la volée, croit Fanni.

« C’est vrai qu’on avait du mal à s’adapter, dans les années passées, on était plus stéréotypés. Maintenant, on a un plan de vol qui peut évoluer. »