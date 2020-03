Entraves routières en fin de semaine

L’échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie sont à éviter cette fin de semaine en raison des travaux routiers.

Le tunnel Ville-Marie sera complètement fermé en direction ouest de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h, à partir de la sortie 5.

Les usagers entrant dans le tunnel seront déviés sur cette sortie pour prendre l’autoroute 10 et l’autoroute 15 pour reprendre l’autoroute 20.

Ceux souhaitant atteindre l’avenue Atwater devront passer par la sortie 51 de l’autoroute 15 du détour principal.

Les entrées des rues du Fort et de Lucien-L’Allier seront fermées par défaut. Les automobilistes sont invités à rejoindre l’avenue Atwater et d’entrée sur l’autoroute 15 Nord.

Échangeur Turcot

La bretelle entre l’autoroute 15 Sud et l’autoroute 720 Est sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Les conducteurs devront continuer leur chemin sur l’autoroute et prendre l’autoroute 10 Ouest puis le boulevard Robert-Bourrassa pour revenir sur l’autoroute 720 Est.

De vendredi 22 h à samedi 10 h, la bretelle entre l’autoroute 15 Nord et l’autoroute 20 Ouest sera fermée.

Le détour enverra les véhicules jusqu’à l’échangeur Décarie pour ensuite prendre l’autoroute 40 Est, l’autoroute 520 Ouest et enfin l’autoroute 13 Est pour regagner ensuite l’autoroute 20.

Sous l’échangeur, la rue Saint-Jacques sera fermée entre la rue de Courcelles et le boulevard Décarie.

Les personnes roulant vers l’est devront prendre le détour en direction nord par le boulevard Maisonneuve, la rue Sainte-Catherine, et le chemin Glenn et en direction sud via la rue Saint-Jacques, l’avenue Girouard, le chemin Upper-Lachine et suivre le détour précédent.

Pour les personnes roulant vers l’ouest, suivre la rue Saint0Catherine, le boulevard de Maisonneuve, le boulevard Décarie (sud) et la rue Saint-Jacques.

Secteur Île des Sœurs

Samedi entre 6 h et 12 h, la sortie 5 de l’autoroute 10 est sera fermée. Les conducteurs devront prendre le pont Samuel-De Champlain, faire demi-tour à la sortie 6 à Brossard et reprendre l pont en sens inverse.

L’autre chemin proposé est de sortie avant, à la sortie 4 vers le boulevard Gaétan-Laberge, puis l’autoroute 15 Sud et sortie 57 Sud.

Pont de l’Île-aux-Tourtes

Deux voies seront seulement ouvertes de chaque côté du pont entre Senneville et Vaudreuil-Dorion de vendredi 21h à lundi 5 h.