Équateur: sept ans de prison requis contre l’ex-président Correa pour corruption

La procureure générale d’Équateur, Diana Salazar, a requis jeudi sept ans de prison pour l’ancien président Rafael Correa, jugé à Quito par contumace, accusé d’avoir financé sa campagne électorale de 2013 avec des pots-de-vin.

Mme Salazar a demandé au tribunal de la Cour nationale de justice «la peine maximale envisagée pour le délit de corruption et considérée comme aggravante, pour Rafael C., en tant qu’auteur indirect, et pour d’autres fonctionnaires et hommes d’affaires, en tant qu’auteurs directs», a déclaré le parquet sur Twitter.

L’ancien chef d’Etat (2007-2017) et 19 autres prévenus, dont l’ex-vice-président Jorge Glas, risquent entre cinq et sept ans de prison s’ils sont reconnus coupables. M. Glas purge déjà une peine de six ans pour avoir reçu des pots-de-vins de l’entreprise de BTP brésilienne Odebrecht.

Tous sont accusés de corruption pour avoir, selon le parquet, reçu environ 7 millions de dollars de la part d’entreprises en échange de marchés publics.

«Une structure a été créée pour recevoir des pots-de-vin en échange de contrats. Il a été déterminé que l’ancien président Rafael Correa Delgado était au sommet de la structure», a déclaré la procureure générale à la presse. Elle a précisé qu’elle demandait aussi un total d’»un milliard de dollars» de réparations pour l’Etat.

Une condamnation supposerait la fin de la carrière politique de M. Correa, la Constitution équatorienne interdisant aux personnes condamnées pour fraude, corruption ou enrichissement illégal d’être candidates à des élections.

Rafael Correa, 56 ans, a été mis en cause sur la base d’un dépôt de 6.000 dollars sur son compte. L’ancien dirigeant affirme qu’il s’agissait d’un prêt personnel.

«Clownerie!», avait-il tweeté en janvier en apprenant son renvoi.

L’ex-dirigeant de gauche, qui vit en Belgique avec sa famille depuis qu’il a quitté le pouvoir en 2017, est considéré comme fugitif par la justice équatorienne qui a délivré des mandats d’arrêt dans les deux affaires.

Il fait également l’objet d’une enquête pour l’enlèvement en 2012 en Colombie du responsable de l’opposition Fernando Balda. Selon la législation équatorienne, il ne peut toutefois pas être jugé par contumace pour ce crime.