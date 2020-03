PERRAS, René



À Montréal, le 29 février 2020 est décédé, à l'âge de 88 ans M. René Perras, conjoint de Mme. Yvette Perras née St-Jean.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie, Daniel (Sylvie), Ronald et Line, ses petits-enfants Gina, Jordan, Louis-Philippe, Charlotte et Frédérique, arrière-petits-enfants neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 mars de 13h à 15h et de 17h à 21h au Complexe funéraire Actuel, 4500 rue de Verdun, Verdun, Qc. H4G 1M3, 514-367-8387.