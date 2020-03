Jack Hughes en mode apprentissage

Il n’y a pas seulement les partisans des Devils du New Jersey qui sont déçus de la première saison de Jack Hughes dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le principal intéressé est probablement celui qui en est le plus désappointé.

«C’est une saison frustrante, ça c’est sûr, a indiqué Hughes au site internet de la LNH. Mais j’apprends énormément, j’espère avoir appris suffisamment et être plus prêt pour la prochaine campagne. Je ne suis pas encore un bon joueur dans cette ligue, même pas proche. J’ai 18 ans et il y a beaucoup de place à l’amélioration.»

Avant les matchs de vendredi soir, le tout premier choix du dernier repêchage du circuit Bettman n’avait amassé que 7 buts et 14 mentions d’aide pour 21 points en 58 parties. Il est donc en voie de connaître une saison de 26 points. Hughes deviendrait ainsi le premier patineur sélectionné au premier rang à ne pas obtenir au moins 30 points à sa première campagne dans la LNH, depuis Patrik Stefan en 1999-2000.

Un centre ou un ailier?

Depuis une dizaine de rencontres, l’entraîneur-chef par intérim des Devils, Alain Nasreddine, utilise Hughes à l’aile gauche, alors qu’il a été repêché comme un joueur de centre. Une situation qui ne semble pas déplaire au natif d’Orlando.

«En jouant à l’aile, tu as moins souvent la rondelle et tu n’arrives pas souvent du centre de la glace, mais j’aime ça, a exprimé Hughes. Je veux continuer de me développer là et potentiellement jouer à l’aile pour le reste de la saison. Que ce soit à l’aile ou au centre, c’est la même chose pour moi. Je dois simplement y aller et tenter d’aider l’équipe.»

De son côté, Nasreddine pense qu’il s’agit d’une solution temporaire.

«Est-ce qu’il restera à l’aile tout le temps? Absolument pas, mais je crois que, pour l’instant, il n’y a rien de mal à ce qu’un jeune joueur joue à l’aile, où ses responsabilités sont un peu moindres et où il peut travailler sur les habitudes qui vont faire de lui un joueur qui connaît du succès dans la LNH», a affirmé le pilote québécois.

Déjà hâte à la saison morte

S’il ne le clame pas haut et fort, il semble de plus en plus évident que Hughes a hâte que sa première campagne se termine.

«À la fin de la saison, je vais prendre du temps de repos et me concentrer sur des détails, afin de vraiment m’améliorer, a déclaré le jeune homme de 18 ans. Je suis excité de l’été qui s’en vient. Je veux être meilleur et que mon niveau de jeu s’améliore. C’était agréable d’atteindre la LNH cette année, mais une fois que tu y es, tu l’oublies.»

«C’était important et cool, mais en même temps, tu vis le moment présent et tu joues un match tous les deux jours, alors tu n’y réfléchis pas trop, a poursuivi Hughes. J’ai appris quoi faire et quoi ne pas faire, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Chaque jour, j’apprends quelque chose d’autre et je suis convaincu que je vais faire mieux.»