Je sors, je reste

Week-end du 6 au 8 mars 2020

Coup de cœur

LIVRE

L’équation du Miracle

Le conférencier international et auteur à succès du best-seller Tout se joue avant 8 heures, connaît un autre succès en dévoilant le livre L’équation du Miracle. Pour arriver à nos objectifs et libérer son plein potentiel, il présente la formule suivante : une foi inébranlable en vous et vos projets + des efforts extraordinaires pour les concrétiser. Il raconte avoir utilisé cette équation, alors qu’il faisait face à de sérieux problèmes de santé et financiers. Un livre de croissance qui fait du bien tant à l’esprit, qu’à l’intellect. *Sorti le 29 janvier

Je sors

CINÉMA

Écrivain public

C’est dans le cadre des Rendez-vous Québec cinéma, que la troisième et ultime saison de la série Écrivain public, sera projeté sur grand écran. Rappelons que la série suit l’histoire de Mathieu, écrivain public dans un quartier populaire de Montréal, qui va à la rencontre des gens pour leur faire raconter leurs histoires. Voulant donner sa voix aux plus démunis, ce dernier écrit un premier roman, inspiré de son expérience avec le public. La critique est élogieuse, mais la publication dérange son employeur qui le renvoie sur-le-champ. L’écrivain est alors déchiré : peut-il aider autrui tout en étant un auteur prolifique? *Ce soir à 19h au Cineplex Odeon Quartier Latin -350 Rue Émery

LITTÉRATURE

Bio Dégradable 2

Le cabaret littéraire le plus drôle en ville débarque en ville. Pour sa 11e année, le Cabaret Bio Dégradable présente sur scène plusieurs comédiens et humoristes connus tels qu’Anaïs Favron, Bruno Landry, Sylvain Larocque, Charles-Alexandre Quesnel, Rémi Montésinos, Kim Lavack Paquin et Didier Morissonneau et Mylène St-Sauveur. Ces lecteurs vous feront rire aux éclats, en partageant des extraits des meilleurs ou les pires autobiographies de Michel Girouard, Robby Johnson, Eliane Gamache Latourelle, Julie Lemay, Elisabetta, Rita Lafontaine, Danielle Ouimet, Maurice « Mad Dog » Vachon, Jacques Boulanger et même la star internationale, Julio Iglesias. *Ce soir à 20h au Cabaret Lion d’Or- 1676 Rue Ontario Est

MUSIQUE

Bertrand Chamayou

La série Pierre-Rolland de Pro Musica se poursuit avec la visite de Bertrand Chamayou, pianiste renommé à l’international. Habitué des plus grandes scènes du circuit classique, il vient à Montréal pour un récital unique en revisitant des pièces de grands compositeurs tels que Beethoven, Schumann, Ravel et Saint-Saëns. À 38 ans, le musicien français brille partout dans le monde, doué d’une technique parfaite, d’un toucher dosé et capable de faire de n'importe quelle composition la tienne, dans tous les genres et styles musicaux. * Dimanche à 15h30 à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau - 300 Boulevard de Maisonneuve Est

ÉVÉNEMENT

Concerts multimédia - Cinéma en symphonie Casino Royale et Distant World : Final Fantasy

Après le succès des projections de cinéma-concerts de Harry Potter, voici maintenant la présentation de deux nouvelles expériences de concerts multimédias : ce soir, avec le film Casino Royale en concert avec l’orchestre symphonique Motion Picture et samedi, avec les jeux vidéo Distant Worlds avec la musique de FINAL FANTASY. Le public pourra suivre les aventures de James Bond sur écran géant, accompagné d’un orchestre symphonique, en direct. Puis, Le chef d’orchestre Arnie Roth, dirigera les musiciens de l’orchestre philharmonique et du chœur Distant Worlds, dans une interprétation musicale des pièces tirées des célèbres jeux vidéo FINAL FANTA. *Ce soir et demain à 19h30 à la Salle Wilfrid-Pelletier à la Place des Arts – 175 rue Sainte-Catherine Ouest

CONCERT

Polina Grace

La vedette de télé-réalité Polina Grace, a lancé cette semaine son troisième extrait radio, la version francophone de What You Want. Et c’est ce soir qu’elle présentera son premier spectacle, une production Evenko et Greenland!, dans lequel elle dévoilera son style de princesse pop, dont les chansons anglophones et francophones connaissent déjà du succès à la radio. La canado-russe penche aussi vers les rythmes urbains et électro contemporains. *Ce soir à 20h au Ministère - 4521 Boulevard Saint-Laurent

Je reste

ROMAN

Vivre enfin!

Inspirée de faits vécus, l’auteure Micheline Duff raconte l’histoire de Simon Laflèche, qui fait face à des problèmes de santé mentale, depuis son enfance. Au fil des années, alors qu’il n’est pas adéquatement suivi, il se retrouve face à la rue. Intelligent et allumé, l’itinérance n’est pas l’existence qu’il souhaite. Des rencontres marquantes sur sa route pourraient bien le rediriger vers le droit chemin. Au fil des pages de ce roman, on pénètre dans les ruelles sombres de Montréal, qui finiront sans doute par retrouver une certaine lueur. *Sorti le 12 février

WEB

C’est comme ça que je t’aime

La nouvelle série C’est comme ça que je t’aime, des créateurs de Série noire et Les Invincibles, nous fait voyager au coeur des années 70, dans une banlieue au Québec, où deux couples brisés se retrouveront, malgré eux, dans la criminalité. Cette comédie dramatique écrite par François Létourneau et réalisée par Jean-François Rivard, aborde des sujets forts tels que le féminisme, l’amour, le syndicaliste et la montée du nationalisme. Mettant en vedette Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hydman, Marilyn Castonguay et François Létourneau, dans les rôles des deux couples, on retrouve également d’autres comédien de renom, tels que Rémi-Pierre Paquin, Patrick Drolet, René Richard Cyr et Chantal Fontaine. *Disponible le 6 mars sur ICI.tou.tv Extra

DVD

Jouliks

Toujours dans les années 70, le film Jouliks, réalisé par Mariloup Wolfe, nous raconte l’histoire d’un couple tombé fou amoureux et dont l’union a fait naître la petite Yanna. Véra et Zak s’installe donc dans une maison en campagne pour élever leur fillette. Toutefois, Zak s’absente souvent pour retrouver sa propre famille, des gitans qui n’aiment pas du tout qu’il fréquente une fille de la ville. Un jour, les parents de Véra débarquent à l’improviste et viendront menacer l’équilibre de leur vie à trois, jusqu’ici heureuse... *Disponible en DVD et iTunes depuis le 3 mars