L’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ), en collaboration avec Leclerc Assurances, présente la 33e édition du Salon du VR de Montréal au Palais des congrès jusqu’au 8 mars.

Photo Chantal Poirier

Il y a plusieurs kiosques à découvrir, dont l’unique tunnel de la nuit. Josée Bédard, présidente de l’ACVRQ, est en compagnie de Luc Vaillancourt, DG de l’ACVRQ.

Photo Chantal Poirier

De plus en plus, les Québécois partent à l’aventure alors que trois Canadiens sur 20 possèdent un VR. Sur la photo, on aperçoit Nancy Fortier et Éric Soulière, de VR Soulière.

Photo Chantal Poirier

Les escapades sur la route peuvent désormais dépasser les simples vacances et deviennent des projets de retraite ou encore un mode de vie pour certains. Sur la photo, on aperçoit Isabelle Lacasse et Laurent Brochu, de New West.

Photo Chantal Poirier

Le Salon du VR rassemble toute l’offre de véhicules récréatifs sous un même toit. Sur la photo, on aperçoit, d’ALCO VR, Huguette Ouellet, Alden Kowarsky et Isabelle Roumain.

Photo Chantal Poirier

La plus jeune visiteuse au salon, Mila Perron, âgée d’une semaine, est en compagnie de ses parents, Maxime Perron et Marie-Michelle Roy, ainsi que de Robert Rémillard, Carole Dussault et Marc Rémillard, de Roulottes Rémillard.