La fin de l’intimidation

Vous vous rappelez la charge d’Yvon Michel contre une journaliste qui s’acharnerait sur lui et GYM ? C’était en pleine conférence de presse.

Depuis, les choses avaient empiré. Mme Nancy Audet était accusée d’avoir dénigré Yvon Michel lors d’une conversation avec Carl Moretti, le vice-président de Top Rank.

Ces accusations ont été proférées par Yvon Michel lui-même auprès des personnes du milieu. Incluant des partenaires et des dirigeants impliqués dans le gala du 28 mars au Centre Vidéotron.

Mise au point

C’est Carl Moretti en personne qui a mis fin à cette chasse à la sorcière. La semaine dernière, il a écrit à Louis-Philippe Neveu, un des patrons de TVA Sports :

Dear Louis,

I am writing you in regards to a conversation I had with Nancy Audet a couple of months ago regarding the upcoming March 28 Top Rank promotion in Quebec featuring Artur Beterbiev whom we promote. [...]

At no point during this conversation did Yvon Michelle’ name, promotional status, or reputation, arise. And certainly no words or dialect pertaining to Mr. Michelle occurred in any fashion. Our conversation was strictly about making the fight. [...]

In my interviews with Ms. Audet I have always found her to be a professional journalist and asset to your publication in covering the sport, business of professional boxing.

If you have any further questions regarding the aforementioned please do not hesitate to reach out to me.

Regards, Carl.

Ce que ça dit en résumé, c’est que le nom d’Yvon Michelle (sic), son statut de promoteur ou sa réputation n’ont jamais été évoqués.

La conversation visait strictement le combat.

Et M. Moretti ajoute que dans toutes ses interviews avec Mme Audet, il a trouvé que c’était une vraie professionnelle et un actif pour son média.

Voilà, j’espère juste qu’une excellente journaliste va pouvoir faire son métier pour informer les gens. Pas plus, pas moins.