Le modèle financier à revoir pour la Coupe Vanier

OTTAWA | U Sports réalise plus que jamais que le modèle financier de la Coupe Vanier est intenable et complètement à revoir.

À moins de neuf mois de la prochaine édition, U Sports ne sait toujours pas où la Coupe Vanier aura lieu, comme le dévoilait le collègue Stéphane Turcot de TVA Sports, jeudi. « On doit réviser le modèle financier et le partage des commandites, a confirmé la directrice des opérations à U Sports, Lisette Johnson Stapley, lors d’un entretien en marge du Championnat canadien de basketball au TD Place à Ottawa. Tout est négociable. Le comité organisateur de la Coupe Vanier nous versait un dépôt de 150 000 $ pour un fonds visant à payer les dépenses de voyage des équipes et 30 % des commandites locales. Personne ne veut payer la garantie. Il faut regarder la réalité. Les budgets des écoles sont à la baisse. »

La garantie élevée force, entre autres, le comité organisateur à exiger des prix plus élevés à la billetterie. L’an dernier, le PEPS a accueilli sa plus petite foule en six présentations. Un total de 8376 spectateurs ont assisté à la victoire des Dinos de Calgary par la marque de 27-13 face aux Carabins de l’Université de Montréal.

Pas à Laval

Où l’édition 2020, qui se déroulera le 28 novembre, aura-t-elle lieu ? « Les discussions avec Guelph vont très bien, a confié Johnson Stapley. Nous avons de bonnes discussions et on espère avoir une réponse dans deux semaines. Leur stade peut accueillir la Coupe Vanier en ajoutant des gradins. »

« Queen’s est aussi prêt à nous aider, d’ajouter Johnson Stapley, mais leur personnel aura un automne très occupé avec la présentation d’un championnat d’envergure. Quant à Toronto, ce n’est pas une option pour le moment. Du côté de Laval, Christian Côté (le président du comité organisateur) nous avait dit, en novembre, que les bénévoles et les partisans étaient fatigués. Il y a quelques semaines, j’ai parlé à Julie Dionne (directrice du Service des activités sportives) pour vérifier si leur décision était finale. Elle m’a confirmé que c’était bien une décision finale. »

Association avec la LCF

Si l’édition 2020 n’est pas encore ficelée, Johnson Stapley regarde déjà vers 2021. La présentation de la Coupe Vanier et de la Coupe Grey au cours de la même fin de semaine et au même endroit est au sommet des priorités.

« Notre but est de conclure une entente d’ici le mois de juin à l’occasion de notre Assemblée générale, a-t-elle précisé. La LCF est intéressée. L’Université de la Saskatchewan était aussi intéressée pour 2020, mais les délais pour nos membres étaient trop serrés. Nous n’avions pas reçu le modèle financier de la LCF. Les discussions vont se poursuivre. Il y a l’aspect financier, mais aussi notre calendrier qui devra être devancé d’une semaine. C’était trop serré, cette année, pour réaliser ce changement. »