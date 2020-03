Les jeunes ne sont pas si pires qu’on le dit!

J’ai 19 ans, je vis encore chez mes parents, mais je travaille pour les aider à payer mes études, car je suis conscient du poids que ça représente pour eux avec ma sœur et moi au cégep et un plus jeune au secondaire. Je n’ai pas de voiture et je me serre la ceinture pour vivre selon mes moyens. Je ne bois pas et ne consomme aucune drogue, sauf un joint à l’occasion. Oui j’ai un cellulaire et une tablette, mais j’en ai besoin au quotidien.

J’aimerais savoir pourquoi les vieux nous dénigrent toujours ? Pourquoi on passe pour des fainéants à leurs yeux parce qu’on ne veut pas se faire exploiter comme eux l’ont été ?

Un jeune proactif qui vit avec son temps

Je pense que de tout temps et à jamais les aînés ont toujours proclamé que c’était mieux dans leur temps. Ça fait partie de l’âme humaine de magnifier ce qui n’est plus pour se donner bonne conscience.