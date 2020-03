Manifestation devant le siège social d’un géant montréalais de la pornographie

MONTRÉAL – Plusieurs manifestations sont organisées dimanche, à Montréal, à l’occasion de la Journée mondiale des femmes, dont l’une devant le siège social de MindGeek, qui exploite le site pornographique mondialement connu Pornhub.

Ainsi, dès 13 h dimanche, les gens sont invités à se présenter au 7777, boulevard Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour réclamer la fermeture du site Pornhub sur fonds d’allégations voulant que MindGeek «encourage l’exploitation et le trafic sexuels des femmes et des enfants dans le but de générer des profits», a-t-on précisé, par communiqué.

La manifestation fait partie d’une campagne mondiale et à Montréal, plusieurs organismes de défense des femmes et des enfants y participeront. C’est le cas notamment de la London Abused Women's Shelter en Ontario.

La sénatrice Julie Miville-Dechêne, qui est membre du Groupe parlementaire multipartite pour combattre l'esclavage moderne et la traite des personnes, va aussi y participer.

«Il est scandaleux que Pornhub ait partagé des vidéos à caractère sexuel impliquant des filles d'âge mineur, a-t-elle déploré dans un communiqué. L'entreprise devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des femmes et des enfants ne soient victimes de trafic ou d'exploitation sexuelle avant de publier des vidéos pornographiques.»

C’est le «Washington Examiner» qui s’est attaqué à Pornhub dans un article d’opinion le 10 février dernier. L’auteure, activiste et directrice de l’abolition pour Exodus Cry Laila Mickelwait y rapporte que le site pornographique «n’exige vraisemblablement pas de preuve d'âge ou de consentement concernant les millions de personnes qui figurent sur son site dans des vidéos présentant des relations sexuelles explicites», ont résumé les organisatrices de la manifestation de dimanche.

Toujours selon Mme Mickelwait, le site est «infesté de vidéos présentant des femmes et des filles d'âge mineur victimes de viol ou de trafic», ont poursuivi les manifestantes.

D’autres rassemblements sont prévus dimanche, dont celui de la Journée internationale des ouvrières à la place des Festivals, dans le Quartier des spectacles, ainsi que celui du collectif Femmes de diverses origines au square Cabot, près de la station de métro Atwater.