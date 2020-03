Maude Archambault prête à rebondir

OTTAWA | Même si le Rouge et Or de l’Université Laval a atteint le carré d’as du championnat canadien de basketball féminin pour la troisième fois en quatre ans, Maude Archambault vit son baptême sur la scène nationale.

Après quatre ans avec les Gaiters Bishop’s, l’ailière est rentrée à la maison en se joignant à Laval pour sa maîtrise en administration des affaires. « J’aime vraiment ça et chaque partie est importante, a-t-elle souligné. J’étais nerveuse avant le match, mais le stress a diminué en début de rencontre. »

Dans la victoire de 59-52 face aux Pandas de l’Alberta, jeudi soir, Archambault n’avait pas sa touche habituelle, mais elle a contribué autrement qu’en noircissant la feuille de pointage. « Nous avons besoin de chaque maillon pour connaître du succès, a-t-elle souligné. Parce que nous travaillons toutes ensemble, ça enlève beaucoup de pression quand on éprouve des problèmes. »

Archambault a complété le match avec deux réussites en 20 tentatives, ses deux paniers venant de la ligne de trois points. « J’ai contribué en défensive et sur les rebonds, mais je dois contribuer plus en offensive, a-t-elle convenu. C’est difficile quand le ballon ne rentre pas, mais je n’ai pas perdu confiance. Les filles et le coach étaient derrière moi. La page est tournée en prévision du prochain match et ma confiance n’est pas touchée. Pour les tireurs, la moyenne joue avec nous. »

S’il a réduit son temps de jeu de quelques minutes dans la victoire face aux finalistes de l’Ouest, Guillaume Giroux n’a jamais pensé clouer son ailière sur le banc, malgré ses ennuis. « Maude a été 2 en 20, jeudi, mais elle peut être 10 en 20 le lendemain, a affirmé l’entraîneur-chef du Rouge et Or. On doit témoigner de la confiance aux vétérans et continuer de croire en elle parce qu’elle peut éclater à tout moment. »

Gros défi

Défaites en finales pour l’or il y a deux ans et dans le match pour le bronze l’an dernier, et vaincues à leur premier match en 2017 face au Rouge et Or, les Huskies visent la plus haute marche du podium. « Les Huskies peuvent nous battre par un plus grand écart, mais on peut aussi les vaincre par un point plus d’une fois, a résumé Giroux. On devra marquer plus de 60 points, mais on ne gagnera pas un match qui va se terminer par un score de 80-75. On devra jouer notre style. On doit disputer un match physique et laid. Les Huskies ont plus d’armes que l’Alberta, mais elles n’affectionnent pas particulièrement le jeu physique, même si elles sont costaudes. »

Giroux souhaite miser sur la vitesse de ses ouailles pour renverser les championnes de l’Ouest et favorites du tournoi. « On tentera d’isoler certaines de nos filles contre leurs grandes qui sont moins mobiles, a expliqué Giroux. Ça va être complètement différent du premier match. Il faudra faire confiance à nos assignations défensives. Si on veut les battre, il faudra se rapprocher du 38 pour cent dans notre taux de réussite. Nous avons fait 35 pour cent, jeudi, lors de la deuxième demie. »

Carrie-Ann Auger a eu besoin d’une période d’adaptation dans le grand environnement du TD Place. « En raison de la profondeur derrière les paniers, la perspective est différente », a souligné la garde, qui a fait mouche quatre fois en 16 tentatives, dont deux paniers de la ligne de trois points. « Je frappais toujours l’anneau, a-t-elle indiqué. Il faudra utiliser nos forces. Notre coach nous parle toujours des détails et ça va être encore plus important dans ce match. Parce que les Huskies sont les favorites, ça me donne encore plus le goût de me battre. »

Un honneur pourSarah-Jane Marois

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés

Sarah-Jane Marois se retrouve dans le top 100 des meilleures joueuses de l’histoire du basketball universitaire au pays.

L’ancienne garde étoile du Rouge et Or de l’Université Laval a reçu cet honneur jeudi. Ayant commencé le 6 février avec les décennies comprises entre 1930 et 1980, le dévoilement s’est conclu avec les années 2011 à 2020.

Joueuse par excellence sur la scène canadienne l’an dernier, Marois (2014-2019) se retrouve dans le top 100 avec deux autres joueuses du Rouge et Or, soit Marie-Michelle Genois (2006-2011) et Isabelle Grenier (1998-2003). « C’est gros, pour moi, de me retrouver dans le même groupe que mes idoles, a souligné Marois, qui a fait le voyage à Ottawa pour encourager ses anciennes coéquipières. Marie-Michelle est l’une des premières que j’ai vues jouer. Même si je n’ai pas vu jouer Isabelle avec le Rouge et Or, je me souviens de l’avoir vue dans les ligues d’été et elle était encore impressionnante, même si elle était à la retraite. »

« Toutes les filles qui ont été sélectionnées joueuse par excellence au pays se retrouvaient automatiquement sur la liste, d’ajouter Marois. Sans cela, j’aurais été surprise d’être choisie. Cet honneur me rappelle de bons souvenirs et aussi de moins bons, comme notre défaite en finale du championnat canadien l’an dernier. »

Aux premières loges

Marois sera présentée à la foule, demain, avant la finale, mais elle aurait fait le voyage de toute façon. « Je voulais encourager mes amies, a-t-elle précisé. En sachant que le tournoi se déroulait à Ottawa, j’avais déjà prévu y aller si le Rouge et Or se qualifiait. Je suis plus nerveuse dans les gradins que sur le terrain. En finale du RSEQ contre l’UQAM, samedi dernier, j’étais vraiment, vraiment stressée. Contre l’Alberta, j’étais confiante parce que j’avais vu la finale de l’Ouest. Contre les Huskies, je serai assise dans le premier banc en avant. Les gros matchs me manquent, mais pas la saison. »