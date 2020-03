Océanic: l'attaquant Adam Raska suspendu trois matchs

RIMOUSKI | L’attaquant de l’Océanic de Rimouski, Adam Raska, est suspendu pour les trois prochains matchs en raison d’une mise en échec par-derrière à l’endroit de Nicolas Daigle, des Tigres de Victoriaville, mercredi dernier.

Raska ratera donc le match de samedi au domicile des Saguenéens. «C’est une très lourde perte. C’est un de nos plus rapides patineurs, un gars qui joue autant en avantage qu’en désavantage numérique et sur un des deux premiers trios. Ceci étant dit, la suspension est justifiée. On ne cesse pas d’enseigner qu’il ne faut pas projeter un joueur qui est de dos et qui ne peut pas se protéger. On aime son jeu physique, mais il doit apprendre que ce genre de geste n’est pas autorisé», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Outre Raska, les blessés Walter Flower, Frédéryck Janvier et Brandon Casey n’ont pas fait le voyage à Chicoutimi et à Shawinigan, tout comme Maxime Collin frappé par un virus. «Casey avait joué un très bon match contre les Tigres. C’est un gars sur qui on compte pour l’avenir. Sa blessure tombe à un mauvais moment pour lui», a indiqué le coach qui signale que Philippe Casault sera inséré à la ligne bleue et qu’un attaquant sera rappelé du midget AAA.

Très fort match de Bolduc

Après quelques matchs plus difficiles, l’attaquant de 16 ans, Zachary Bolduc a explosé avec quatre points mercredi. «C’est normal dans une longue saison qu’un jeune connaisse quelques baisses de régime. Mercredi, il a joué un match A. Ce n’est pas par hasard s’il s’est retrouvé avec Lafrenière après la première période. Zavgorodniy patinait un peu moins bien de son côté», a analysé Serge Beausoleil.

«Ce n’est jamais facile de jouer sur la grande patinoire de Chicoutimi. Comme la patinoire est 15 pieds plus larges, le piège c’est de trop jouer le long de rampes. On passe ainsi beaucoup de temps en possession de la rondelle, mais nous ne sommes pas menaçants. Il faut trouver le moyen d’accéder à l’enclave avec la rondelle et de converger vers le filet adverse. Il va falloir jouer un match A pour espérer l’emporter. Les Sags forment l’une des meilleures équipes de la Ligue», a ajouté le pilote de la formation bas-laurentienne.

Avec deux parties en autant de jours, les gardiens Colten Ellis et Creed Jones verront tous deux de l’action.