Raptors de Toronto dans les séries

Les Raptors de Toronto prendront part aux séries éliminatoires de la NBA pour une septième campagne de suite.

Les champions en titre se sont assurés d’être du rendez-vous printanier, jeudi soir, grâce à un gain de 121 à 113 sur les Warriors de Golden State.

L’an dernier, les Raptors avaient vaincu les Warriors en six matchs lors de la finale et ont ainsi savouré un premier sacre.

Dans leur affrontement de jeudi, c’est Norman Powell qui a été le meilleur pointeur des vainqueurs. Ce dernier a amassé 37 points, ce qui représente un sommet pour lui en carrière.

«Je travaille sur mon jeu, je travaille sur mes habilités pendant la saison, pendant la saison morte et j’essaie d’aider l’équipe à remporter des matchs, a indiqué Powell au réseau Sportsnet. Un bon match ou un mauvais match, ça n’a pas d’importance pour moi. L’important c’est que les entraîneurs et mes coéquipiers aient confiance en moi et en mes habilités de réaliser des jeux gagnants. J’ai confiance en moi.»