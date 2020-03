Sans la cuisinière

Certaines surfaces de cuisson mobiles peuvent complémenter l’utilisation de la cuisinière ou même la remplacer complètement, tout en vous faisant économiser de l’énergie !

Marmite multi-usage

Que ce soit pour concocter un sauté de légumes à saveur asiatique comme on le ferait dans un wok, un ragoût traditionnel ou une soupe-repas, cette marmite multi-usage Starfrit The Rock (4,5 litres) vous sera d’une grande utilité. Lorsque le repas est prêt, elle le garde aussi au chaud. Son socle robuste assure une distribution uniforme de la chaleur et une cuisson rapide. Sa surface de cuisson antiadhésive est facile à nettoyer. Un couvercle en verre trempé, une commande de température réglable et amovible et des poignées isolantes la complètent.

starfrit.com > 79,99 $

Plaque à induction

Cette table de cuisson à induction chauffe rapidement, réagit avec précision aux commandes de température et transmet la chaleur directement à la base de la casserole. Portative, facile à ranger et à nettoyer et dotée de commandes tactiles et de pieds en caoutchouc offrant une grande stabilité : sa présence dans la cuisine comblera le chef en vous. Sa puissance de 1800 watts multiplie les utilisations possibles, comme faire sauter des aliments, frémir une sauce ou poêler un poisson. Utilisation avec casseroles à fond magnétique.

ikea.com > 69 $

Barbecue d’intérieur

Impatients de cuisiner sur le barbecue ? En attendant le retour du printemps, grillez vos aliments préférés sur ce barbecue d’intérieur Starfrit The Rock. Pas besoin de gaz ni de briquettes, il est électrique ! Ce grill d’une puissance de 1200 watts possède une plaque en fonte d’aluminium antiadhésive et un réservoir rempli d’eau qui recueille l’huile et la graisse excédentaires pour réduire la fumée.

starfrit.com > 69,99 $

Serpentin supplémentaire

Dans une petite cuisine, une chambre d’étudiant, au boulot, sur la terrasse, en camping, au camp de pêche ou au chalet, cette simple plaque de cuisson électrique Salton à serpentin suffit pour concocter un repas complet, en faisant preuve de débrouillardise et d’organisation !

salton.com > 39,99 $ (simple), 59,99 $ (double)

Sur la plaque

Faites cuire de la viande, des fruits de mer, des poissons et des légumes sur cette plaque Master Chef à température ajustable (de 195 oF à 425 oF), qui garde aussi le festin au chaud. Comme elle est munie d’un ramasse-gouttes empêchant les déversements et facilitant le nettoyage, il est possible de placer la plaque électrique étroite au milieu de la table lors d’un repas, pour inviter les convives à se servir.

canadiantire.ca > 69,99 $