Si la tendance se maintient

La perte d’un investisseur majeur dans le méga projet de gazoduc GNL Québec prend des airs criants de canari dans la mine. Cet investisseur serait nul autre que Berkshire Hathaway, un fonds relevant du multimilliardaire américain Warren Buffett. Résultat : GNL Québec en sort gravement plombé. Deux raisons expliqueraient son retrait.

De un, les blocus autochtones contre le projet de gazoduc Coastal GasLink, prévu en Colombie-Britannique. De deux, le climat politique d’instabilité en découlant au Canada. Traduction : de plus en plus susceptibles de provoquer l’opposition combinée de nations autochtones et de citoyens pro-environnement, les projets coûteux visant l’exploitation et le transport d’énergies fossiles pour exportation rendent les grands investisseurs nerveux. Très nerveux.

Voyants jaunes

On dit que l’argent n’a pas d’odeur. Ceux qui en détiennent de lourdes liasses pour les investir n’en ont pas moins l’odorat très développé quand vient le temps de « piffer » de bonnes ou de mauvaises affaires pour eux. Le sachant, on comprend mieux pourquoi le premier ministre François Legault, dès la semaine dernière, semblait déjà faire son deuil du projet GNL.

Dans une mêlée de presse, il laissait en effet tomber plusieurs conditions loin d’être au rendez-vous pour sa réalisation. Y compris un financement « complet » et une « acceptabilité sociale » suffisante, dont celle des communautés autochtones.

Sur un horizon plus large, c’est le Canada tout entier qui, pays de ressources naturelles, vit ce même tournant. À court terme, il est vrai qu’il endommagera en partie son économie. À moyen et long termes, mieux protéger l’environnement en vaudra cependant la chandelle.

Un appui impressionnant

Pour le moment, une chose est sûre : les énergies fossiles, dont le très polluant pétrole albertain issu des sables bitumineux, ont mauvaise presse. Bien qu’il soit considéré comme une énergie de « transition » pour sortir éventuellement du pétrole, idem pour le gaz liquéfié et les gazoducs.

Même les Albertains, aussi fâchés soient-ils contre Ottawa et le Québec, regardent les voyants jaunes s’allumer sur leur tableau de bord collectif. Leur cinglant premier ministre, Jason Kenney, refuse de le voir, mais s’ils ne s’attellent pas à diversifier leur propre économie au lieu de trop compter sur leur or noir, la péréquation, c’est peut-être eux qui finiront un jour par en recevoir.

Plus inquiétant encore pour l’Alberta et même la Colombie-Britannique est le fait qu’au sein de l’opinion publique, on voit poindre un tournant similaire. Selon un sondage Léger/La Presse canadienne, 42 % des répondants au Canada pensent que les nations autochtones devraient avoir un droit de veto sur les grands projets prévus sur leurs territoires.

Au Québec, cet appui grimpe à 55 %. À lui seul, ce chiffre dénote une ouverture impressionnante chez les Québécois envers leurs voisins autochtones. Quitte même à empêcher des projets générateurs d’emplois et de revenus.

Si cette tendance se maintient à l’avenir, nous serons alors face à un changement fondamental de dynamique politique, sociale et économique. Voilà qui devrait faire réfléchir un certain Jason Kenney.