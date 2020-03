LAVOIE LEDUC, Ghislaine



À Laval, le 28 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Ghislaine Lavoie Leduc, épouse de feu Claude Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Jean Sauriol), Alain (Nathalie De Broux), Sylvie (Pierre Drolet), Jocelyne, Charles (Raymonde Rochon), Jean-Yves et Jean-Claude, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa fratrie: Suzanne, Guy et Normand, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 mars 2020 de 18h00 à 21h00, ainsi que le samedi 14 mars 2020 dès 9h00 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le samedi 14 mars 2020 à 10h30 en la chapelle du complexe, et de là, au Cimetière Ste-Geneviève, 20176 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, Qc, H9K 1G4.La famille remercie le personnel du Manoir St-Patrice à Laval et spécialement toute l'équipe du 3e étage pour les soins prodigués.Un don à l'Association des Bénévoles du Manoir St-Patrice de Laval serait apprécié en mémoire de Ghislaine Lavoie Leduc.